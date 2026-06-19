Создан тематический комитет по социально-экономическому развитию и укреплению безопасности восточной территории Латвии, в состав которого входят 13 министров, свидетельствует сообщение в официальном издании "Latvijas vēstnesis".

Комитет создан для решения проблем восточного приграничья, в том числе в отношении ситуации с безопасностью на восточной границе Европейского союза после начатой Россией войны в Украине, и для целенаправленного использования возможностей развития.

Также комитет создан с целью содействия скоординированному межотраслевому планированию, в том числе для обеспечения надзора за реализацией и актуализации Плана действий по экономическому росту и укреплению безопасности восточного приграничья Латвии на 2025-2027 годы.

Комитет возглавит министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс, а его заместителем будет министр обороны Райвис Мелнис.

Также в комитете будут работать министры здравоохранения, земледелия, иностранных дел, внутренних дел, образования и науки, сообщения, финансов, культуры, благосостояния, экономики, а также климата и энергетики.

Перед комитетом поставлены три основные задачи. Во-первых, он должен обеспечивать надзор за реализацией вышеупомянутого плана действий. Каждый его член не реже раза в квартал должен предоставлять актуальную информацию о прогрессе введения мер, включенных в план действий и находящихся в ведении его министерства, и их влиянии на развитие восточной территории, а также об их актуализации.

Во-вторых, комитет должен рассматривать проекты документов по планированию и подавать Кабинету министров предложения по вопросам стратегического развития восточной территории Латвии.

В-третьих, он должен рассматривать проекты документов по планированию и проекты нормативных актов, которые касаются развития других целевых территорий региональной политики в соответствии с законом о региональном развитии, обеспечивая координацию региональной и отраслевой политики в соответствии с вызовами и возможностями развития территорий.

Как сообщалось, Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений законопроект о развитии восточной территории Латвии, который предусматривает создание специального фонда поддержки, на который, по предварительным оценкам, из госбюджета потребуется 50 миллионов евро в год.