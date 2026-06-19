Миллионы людей по всему миру ежедневно принимают кальций и витамин D, рассчитывая укрепить кости и снизить риск переломов. Однако новое масштабное исследование показало, что для большинства пожилых людей такие добавки практически не дают ожидаемого защитного эффекта.

Падения остаются одной из главных причин травм среди людей старшего возраста. По статистике, ежегодно падает примерно каждый третий человек старше 65 лет. Нередко это приводит к переломам, хронической боли, потере самостоятельности и необходимости длительного ухода. Именно поэтому профилактика переломов считается одним из приоритетов современной медицины.

Тем не менее привычная рекомендация принимать кальций и витамин D может оказаться не столь эффективной, как считалось ранее.

К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла в Канаде под руководством докторов Сумита Маджумдара и Эдриан Харви. Исследователи проанализировали результаты 69 клинических испытаний с участием 153 902 человек. Работа опубликована в авторитетном медицинском журнале The BMJ.

В ходе исследования специалисты сравнили влияние кальция, витамина D и их комбинации с плацебо или отсутствием лечения. Для оценки результатов использовались строгие научные критерии, позволяющие определить, насколько эффект действительно значим для здоровья пациентов.

«Мы не обнаружили убедительных доказательств того, что прием кальция, витамина D или их сочетания существенно снижает риск падений и переломов у большинства пожилых людей», — отмечают авторы исследования.

Анализ показал, что добавки не обеспечивали заметной защиты ни от переломов в целом, ни от наиболее опасных переломов шейки бедра. Более того, результаты оставались неизменными после учета пола, возраста участников, их склонности к падениям и количества кальция, получаемого с обычным рационом.

«Даже после проведения дополнительных проверок и статистических корректировок значимого положительного эффекта выявить не удалось», — подчеркивают исследователи.

При этом ученые обращают внимание, что полученные выводы не распространяются на людей с тяжелыми заболеваниями костной ткани, выраженным дефицитом витамина D или пациентов, которые уже проходят специализированное лечение остеопороза.

Эксперты также напоминают, что здоровье костей зависит не только от приема добавок. Важную роль играют регулярная физическая активность, достаточное потребление белка, поддержание мышечной массы, профилактика падений и своевременная диагностика заболеваний костной системы.

Новое исследование ставит под сомнение эффективность массового назначения кальция и витамина D для профилактики переломов у пожилых людей. Авторы работы считают, что решение о приеме таких добавок должно приниматься индивидуально, с учетом состояния здоровья человека, а не использоваться как универсальная мера защиты костей.