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Пептиды - новый эликсир молодости, но все ли мы о них знаем 0 96

Техно
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Долгосрочных данных по безопасности этих препаратов еще нет.

Многие из них продают с маркировкой “только для исследовательских целей”, потому что они не одобрены для применения у людей.

Пептидные инъекции стали одним из самых громких трендов в сфере “оздоровления”: в соцсетях их продвигают как средство от морщин, травм, усталости, лишнего веса и возрастных изменений. Но исследователи предупреждают: популярность таких препаратов заметно опередила науку, пишет Nature.

Пептиды – короткие цепочки аминокислот. Некоторые из них действительно стали важными лекарствами: к пептидам относятся инсулин и препараты GLP-1 для лечения диабета и снижения веса. Но wellness-индустрия чаще продвигает другие соединения – например, BPC-157, MOTS-c и TB-500. Многие из них продают с маркировкой “только для исследовательских целей”, потому что они не одобрены для применения у людей.

"Это совершенно нерегулируемая отрасль”, – говорит врач скорой помощи Викас Патель.

Интерес к пептидам резко вырос: по данным Nature, число поисковых запросов в Google увеличилось примерно с 1,3 млн в месяц в 2024 году до около 8 млн в месяц в 2026-м. Одну из причин ученые видят в соцсетях, где пептиды описывают почти как чудодейственные средства.

Но клинических данных пока мало. Например, MOTS-c показывал перспективные результаты в экспериментах на мышах и в небольшом исследовании у людей с ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени. Однако дальнейшие испытания остановились из-за нехватки финансирования.

С BPC-157 ситуация еще слабее: специалисты нашли только три пилотных исследования с участием всего 30 человек. Долгосрочных данных по безопасности нет.

Отдельный риск – качество препаратов. В одном препринте исследователи проанализировали около 6000 образцов пептидов от 203 компаний. Более 40% не соответствовали базовым стандартам чистоты и дозировки. В части образцов нашли эндотоксины – маркеры бактериального загрязнения.

Ученые не отрицают потенциал пептидов. Почти 100 пептидных препаратов уже одобрены FDA, еще около 150 проходят клинические испытания. Но это не означает, что любые пептиды из интернета безопасны или работают.

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#медицина #безопасность #технологии #соцсети #красота #исследования
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