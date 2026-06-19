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Максим Галкин отметил 50-летний юбилей и показал новые фото 0 96

Люблю!
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Максим Галкин отметил 50-летний юбилей и показал новые фото
ФОТО: Instagram

18 июня юморист и телеведущий Максим Галкин отметил 50-летний юбилей. В честь круглой даты артист опубликовал новые фотографии в социальных сетях и получил множество поздравлений от друзей, коллег и поклонников.

Одной из первых в комментариях отметилась дочь Алла Пугачева — Кристина Орбакайте. Она оставила под публикацией теплое поздравление, к которому присоединились многие представители российского шоу-бизнеса.

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Однако внимание пользователей привлекло отсутствие публичного поздравления со стороны супруги юбиляра. Алла Пугачева, которая ранее неоднократно посвящала близким людям публикации по случаю важных дат, на этот раз не разместила в соцсетях отдельного поста в честь дня рождения мужа.

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При этом певица в этот день была активна в интернете. Так, она оставила комментарий под публикацией музыканта Владимира Кузьмина, поздравив его супругу с днем рождения.

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Причины, по которым Пугачева решила не поздравлять мужа публично, неизвестны. Сами супруги ситуацию не комментировали.

В тот же день в сети появилось новое совместное фото Аллы Пугачевой с Кристиной Орбакайте. Снимок вызвал оживленное обсуждение среди поклонников. Многие отметили, что артистка заметно изменилась внешне и выглядит моложе своих лет.

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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин состоят в браке с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Лизу и Гарри. Несмотря на повышенное внимание публики к их семье, супруги редко комментируют слухи и предпочитают не раскрывать подробности личной жизни.

Вывод

Отсутствие публичного поздравления со стороны Аллы Пугачевой стало поводом для обсуждений в соцсетях, однако делать выводы о ситуации в семье поклонники пока не могут. Не исключено, что поздравления прозвучали лично, а не в публичном пространстве.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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