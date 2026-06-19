Голливудский актер Роберт Де Ниро вновь выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа. Во время протестного концерта в Нью-Йорке 82-летний артист заявил, что больше не может говорить о любви к своей стране, пока ею руководит нынешний глава государства.

Мероприятие было организовано Комитетом за Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и свободу собраний.

Выступая перед собравшимися, Де Ниро сравнил нынешнее отношение к стране с поведением жертвы домашнего насилия.

«Наша страна сейчас не так уж привлекательна. Не хочу этого говорить, но слова любви к нашей стране сейчас звучат как слова избитой супруги, утверждающей, что она любит своего обидчика», — заявил актер.

По словам Де Ниро, он не может поддерживать государство, которое, по его мнению, участвует в «глупых и бесчеловечных войнах», лишает людей доступа к медицинской помощи и действует в интересах политической элиты.

В завершение своей речи актер назвал Дональда Трампа «расистским, женоненавистническим и ксенофобским тираном».

«Я не могу любить страну, которой руководит Дональд Трамп и подхалимский конгресс», — подчеркнул Де Ниро.

На мероприятии также присутствовали другие известные представители американской культуры, в том числе актрисы Джейн Фонда и Джулия Робертс.

Это не первый случай, когда знаменитости публично выступают против политики Трампа. Ранее актер Ричард Гир во время выступления в Берлине назвал американского президента «сумасшедшим человеком».

Несмотря на почтенный возраст, Роберт Де Ниро продолжает активно участвовать в общественной жизни, хотя в кино появляется значительно реже. В последние годы актер уделяет много времени семье. В 2023 году у него родилась дочь Джиа Вирджиния — седьмой ребенок артиста. Ее мать — тренер по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой Де Ниро состоит в отношениях с 2015 года.