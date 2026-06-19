"Надо верить в то, что делаешь, в то, о чем говоришь".

Егор Аверин (родился 14 октября 1998 года в Новосибирске) — актер Малого драматического театра и кино. но его творческий портрет был бы неполным без еще одной важной детали. Он — создатель и вдохновитель уличного поэтического проекта "Поэзия за углом". Егор рассуждает о природе актерского мастерства, искренности на сцене и силе слова, которое может звучать не только в театре, но и посреди городской суеты.

-Одно время вы называли себя “теневым артистом”. Сейчас в вашей актерской копилке немало работ – вы играете в МДТ, снимаетесь в кино. А самоощущение поменялось?

-“Теневой” артист я только в МДТ - так получилось, а в Питере довольно часто сталкиваюсь с мнениями, что меня хорошо знают, как артиста. Самоощущение только одно - работы много не бывает.

-Если бы не актерская профессия, чем бы вы занимались? И могло ли такое гипотетически произойти?

-Стал бы дипломатом или адвокатом - я хочу верить, что в любой ситуации всегда можно договориться по-человечески.

-“Со смертью Станиславского умерла система Станиславского. Мы теперь все мешаем”, - говорили вы в одном из интервью, упоминая, что у вас есть и своя собственная – система Аверина. Она какая?

-Со смертью каждого автора умирает и его труд - он отражается в умах других, но прикладное значение меняется. Система Аверина проста: надо верить в то, что делаешь, в то, о чем говоришь, верить искренне, стараться верить. Во что веришь - то и есть.

-В театре и кино много суеверий: не ронять сценарий, не говорить “последний” спектакль, а “крайний”. Верите ли вы в какие‑то профессиональные приметы? Есть ли у вас личный ритуал перед выходом на сцену или съемкой важной сцены?

-Раньше ритуалов было много, сейчас же только один - настроить себя так, чтобы весь спектакль или дубль я был “здесь и сейчас” - без этого никуда

-Три спектакля, на которые нужно сходить…

-Сложно выбрать… Пусть будет так: “Братья и сестры” - МДТ, “Эффект Чарли Гордона” - Такой театр, “Материнское сердце” - БДТ.

-Вы автор проекта "Поэзия за углом". как он родился и зачем вам все это надо?

-"Поэзия за углом" - уникальное, в своем роде, случайное чудо! Уникальное, потому что за основу мы берем стихи - явление, которое сейчас воспринимается искаженно, как атавизм, и зря. Случайное, потому что мы просто читали стихи на дворцовой за донейшн от прохожих - и за 4 года выросли в организацию. Наш проект - не столько сами стихи, а поэтика происходящего - мы всегда созидаем условия, в которых люди исцеляются: от обыденности, бытовых хлопот, снова вспоминают, что мы все еще дети, взрослые дети, и нам так необходимо иногда играть, иногда быть несерьезными, радоваться жизни. Пожалуй, не только, но ради этого.

-Эти уличные перфомансы, если их так можно назвать, вы называли средством выразить эмоции, которые не можешь проявить в обычной жизни. А на каких вибрациях чаще находитесь вы?

-Мы любим называть это балаганом. Так как я актер, я постоянно нахожусь в полярных вибрациях - люди, о которых я рассказываю истории в спектаклях, кардинально разные - от этого и вибрации разные.

-В поисковике, когда вбиваешь ваше имя, выскакивает и ваш однофамилец – Максим Аверин. Стакивались ли с тем, что вам приписывали родство? И знакомы ли вы лично? А с полным тезкой, хоккеистом «Локомотива» Егором Авериным путали?

-Максим Викторович, сам того не зная, систематически помогает мне нашей фамилией. Однажды, меня чуть не утвердили в кино, из-за “аверинности”, а недавно, на пробах, мы завязали разговор через эту фамилию. В детстве я смотрел «Глухаря» и тепло отношусь к Максиму Викторовичу, хоть мы и не знакомы. А про хоккеиста "Локомотива" - впервые слышу.

-В эпоху соцсетей актеры часто делятся кадрами со съемок, репетиций, закулисья. А что никогда не попадет в ваш личный блог или сторис — какой момент творческого процесса вы считаете слишком сокровенным или "не для камеры"?

-Самый сокровенный момент - когда ты создаешь роль из своих переживаний, из своей личности. Грубо говоря, из своих слез, смеха, пота, боли… Больше всего не люблю, когда снимают именно это.

-Если бы вашу жизнь на ближайший год снимали как сериал, какой жанр вы бы выбрали? И кто из режиссеров смог бы лучше всего это воплотить?

-Думаю, если реально смотреть на вещи, то моя жизнь сейчас - это ситком. Снимать такое я бы доверил режиссерам сериала “Друзья”.