На популярных французских курортах ужесточают требования к внешнему виду отдыхающих. Власти ряда приморских городов ввели штрафы для туристов, которые появляются в центре города в купальниках или с обнаженным торсом, напоминая, что пляжный дресс-код уместен далеко не везде.

На фоне аномально жаркого лета во Франции местные власти решили активнее бороться с привычкой некоторых туристов гулять по городским улицам в пляжной одежде. Ограничения в первую очередь касаются мужчин, которые ходят по городу без футболок, однако рекомендации распространяются и на женщин, появляющихся за пределами пляжей исключительно в купальниках.

На национальном уровне во Франции нет закона, запрещающего подобный внешний вид. Однако муниципалитеты имеют право самостоятельно устанавливать правила поведения на своей территории.

Одним из первых новые меры ввел курортный город Нарбон на юге страны. До конца сентября здесь действует запрет на прогулки по историческому центру города без соответствующей одежды.

В мэрии объясняют решение необходимостью поддерживать общественный порядок, сохранять привлекательность туристических районов и проявлять уважение к общественному пространству.

По словам городских властей, одежда, которая выглядит уместно на пляже, не всегда подходит для прогулок по старинным улицам, площадям и историческим кварталам.

Контролировать соблюдение правил поручено полиции. За нарушение предусмотрен штраф до 150 евро. Как сообщил мэр Нарбона Бертран Мальки, после введения новых требований штрафы уже получили 15 человек.

Градоначальник подчеркнул, что власти не пытаются ограничить свободу отдыхающих.

«У нас есть прекрасный пляж, где люди могут одеваться так, как им нравится. Но в центре города должен соблюдаться хотя бы минимальный уровень одежды», — отметил он.

Нарбон не является исключением. Аналогичные ограничения действуют и в других популярных курортных городах Франции.

В Довиле на побережье Кот-Флери первоначально штраф за прогулки по городу в купальнике или без верхней одежды составлял 17 евро, однако позже его увеличили до 150 евро.

Схожие правила введены также в Аркашоне и Ле-Сабль-д’Олонне. Власти этих городов подчеркивают, что даже в разгар летней жары необходимо соблюдать элементарные нормы поведения в общественных местах.

Новые ограничения стали очередным напоминанием о том, что правила поведения на европейских курортах могут существенно различаться. Туристам, отправляющимся на отдых во Францию, стоит помнить: пляжная одежда уместна на побережье, но прогулка по городским улицам в купальнике или без футболки может обойтись в сумму до 150 евро.