Латвия оказалась в числе беднейших стран Евросоюза по уровню потребления и благосостояния граждан. Согласно свежим данным Eurostat, реальные расходы и доходы жителей страны почти на треть отстают от среднеевропейских показателей.

Как информирует Eurostat, восемь стран ЕС зафиксировали уровень фактического индивидуального потребления на душу населения выше среднего по Евросоюзу. Самые высокие показатели были отмечены в Люксембурге (на 45% выше среднего уровня по ЕС), Германии (на 20%) и Нидерландах (на 19%).

Остальные 19 стран находились ниже среднего уровня по ЕС. Самые низкие показатели были зафиксированы в Венгрии и Латвии — на 27% ниже среднего по Евросоюзу, а также в Эстонии — на 26% ниже.

Существенные различия наблюдаются и по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, который отражает уровень экономической активности.

Десять стран ЕС продемонстрировали ВВП на душу населения выше среднего уровня по союзу. Лидерами стали Люксембург (на 139% выше среднего по ЕС), Ирландия (на 138%) и Нидерланды (на 33%).

На противоположном конце рейтинга оказались Греция и Болгария, где ВВП на душу населения был на 32% ниже среднего уровня по ЕС. За ними следует Латвия, показатель которой оказался на 29% ниже среднего по Евросоюзу.