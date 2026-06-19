«Мы все дружно допустили ситуацию, когда ради того, чтобы ученики могли сдать проверочные работы и чтобы можно было создать видимость успешного внедрения реформ, стали настолько снисходительными и настолько инклюзивными в худшем смысле этого слова, что проходным считается результат всего в 31% от выполненной работы», — заявила в передаче TV24 «Поговорим откровенно!» директор Рижской государственной гимназии Агенскалнса Ивета Ратиника.

Депутат 14-го Сейма Чеслав Батня отметил, что за последние десять лет система образования подверглась многочисленным реформам и экспериментам.

«Мы буквально взорвали систему образования множеством так называемых инноваций. А после каждого такого "взрыва" обычно остаются повреждения», — сказал он.

В качестве примера Батня привёл систему оценивания. По его словам, ещё десять лет назад в начальной школе использовалась система «зачтено/не зачтено», затем появилась балльная система, после неё — оценивание с помощью символов и смайликов, а затем была введена нынешняя система STAP.

На вопрос о том, кто её придумал, Батня ответил:

«Чиновники, которые смотрят, что происходит в мире, а потом заявляют, что нам нужно сделать то же самое, только ещё лучше. И именно это стремление сделать "лучше" привело нас к нынешней системе STAP».

Бывший депутат Сейма Эвия Папуле не согласилась с такой оценкой и заметила, что роль чиновников в этих изменениях преувеличивается.

«Я думаю, вы переоцениваете чиновников. Они участвуют в этом очень мало. Есть конкретные люди, которые считают себя экспертами», — сказала она.

По словам Ратиники, речь идёт о руководителях различных образовательных проектов при Министерстве образования. Она отметила, что каждая новая команда фактически отрицает достижения предыдущей.

При этом, по её мнению, ответственность лежит не только на авторах реформ, но и на тех, кто их реализует. В качестве примера она напомнила, что в 2008 году проходным считался результат свыше 50%, тогда как сейчас эта планка снижена до 31%.

Эвия Папуле также считает нынешнюю систему оценивания ошибочной.

«Нужно оценивать то, что ученики делают в процессе обучения, а не только конечный результат на централизованном экзамене», — подчеркнула она.

Министр образования и науки Илзе Индриксоне в свою очередь заявила, что нынешняя система стала слишком бюрократизированной.

«Я считаю, что экзаменов слишком много. Гораздо важнее оценка самого процесса обучения. Нужно больше доверять педагогам и выбранным ими методам работы, потому что именно руководство школ лучше всех знает ситуацию. Государство должно быть помощником, а не надзирателем», — сказала министр.