До сих пор у Пуданса было звание генерал-майора, которое он получил полтора года назад при вступлении в должность командующего НВС. Как сообщили в НВС, более высокого воинского звания, чем генерал-лейтенант, в латвийской армии нет.

Пуданс,1976 года рождения служит в Национальных вооруженных силах с 1994 года. С февраля 2023 года по январь 2025 года он исполнял обязанности командующего Земессардзе, а затем был назначен на должность командующего НВС.