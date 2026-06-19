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Командующему НВС присвоили самое высокое в латвийской армии звание 0 150

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
LETA
Изображение к статье: Каспар Пуданс

Президент Эдгар Ринкевич 18 июня издал приказ, которым командующему Национальными вооруженными силами (НВС) Каспару Пудансу присваивается звание генерал-лейтенанта, следует из заявления президента.

До сих пор у Пуданса было звание генерал-майора, которое он получил полтора года назад при вступлении в должность командующего НВС. Как сообщили в НВС, более высокого воинского звания, чем генерал-лейтенант, в латвийской армии нет.

Пуданс,1976 года рождения служит в Национальных вооруженных силах с 1994 года. С февраля 2023 года по январь 2025 года он исполнял обязанности командующего Земессардзе, а затем был назначен на должность командующего НВС.

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#президент #Латвия #карьера #Каспар Пуданс #армия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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