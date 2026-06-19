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Синоптики измерили температуру воды в местах для купания 0 28

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
LETA
Изображение к статье: купание красного коня

Температура воды в реках, озерах и море в пятницу утром составляет 14-19 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В портах Лиепаи, Вентспилса, Салацгривы и Скулте температура воды составляет около 17 градусов, в Даугавгриве она на градус ниже, а на Курземском побережье Рижского залива - около 14 градусов.

По данным самоуправлений, температура воды на официальных морских пляжах в Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Риге и Саулкрасты в четверг составляла около 15 градусов.

В озерах и водохранилищах температура воды в среднем достигает 17-18 градусов.

Температура воды в крупнейших реках составляет 16-19 градусов, в малых реках около 15 градусов.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реках в основном будет понижаться. С потеплением погоды вода в водоемах будет прогреваться быстрее.

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#море #температура воды #погода #пляжи #реки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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