В четверг поздно вечером в Рижской радио- и телебашне из-за перегрева оборудования произошло небольшое задымление, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Незадолго до 22:00 в Рижской радио- и телебашне сработала система обнаружения пожара и сигнализации.

После прибытия на место происшествия и обследования объекта было установлено, что произошло небольшое локальное задымление, вызванное перегревом технологического оборудования.

В результате задымления сработала система пожарной сигнализации, однако возгорания не произошло.

Учитывая специфику объекта, на место были направлены восемь пожарных автоцистерн и 20 пожарных.

Незадолго до полуночи работа пожарно-спасательных подразделений была завершена.