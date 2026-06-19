Сегодня в Латвии вспоминают жертв советской депортации 14 июня 1940 года. - Написала живущая в Латвии российская журналистка Божена Рынска у себя в Фейсбук в день годовщины депортаций.

Все было очень просто — СССР вторгся в Латвию и одним днём выселил лучших латвийцев в Сибирь. Четверть ссыльных умерли по дороге. Выселяли в товарных вагонах, без еды, без воды, в антисанитарных условиях. Особенно плохо переносили дорогу дети, большая часть из них погибла. В дома и квартиры латышей въехали советские чиновники и военные.

По правде сказать, выселяли не только латышей, выселяли латвийцев: и русских, и евреев. Но в основном репрессии касались все-таки латышей.

В связи с этим вспоминаю, как дурной анекдот, диалог с одной местной русской. Пожилой любительницей Путина. Которая объясняла мне, что латыши меня никогда не полюбят только по причине моего происхождения.

— вот вы представьте, — говорила я, — что это в вашу квартиру заселили монголов или китайцев и превратили ее в коммуналку. Вы представьте, что это ваш любимый хутор у вас отняли, и там теперь китайские военные живут, а вас в товарном вагоне отправили в Сибирь.

— ну и что, — отвечала моя собеседница, — можно подумать, одних латышей выселяли. Нас тогда тоже выселили. Оказались в Мурманске. Потом нашли возможность перебраться в Новороссийск. Ну а позже уже смогли и в Латвию вернуться. Иногда полезно бывает пожить где-нибудь в другом месте!

Ну да, в Норильске, например, говорю. Хороший город, хули бы не пожить…

Грустно все это ужасно. И что времена были скотские, и что скотские же вернулись, и что многие русские так ничего и не поняли.

С мнением автора согласны не все коментаторы. Вот что пишет Мак Ирина:

Есть иллюзия, что депортации после присоединения в 1940 Латвии к СССР подвергались исключительно этнические латыши. На самом деле главным был имущественный ценз - недавно я узнала, что первых кандидатов на депортацию отбирали по телефонной книге: есть телефон - стало быть, богатый. Соответственно, выслали тучу врачей. Ну и очень многих евреев. Я знала еврейскую семью, которая смогла вернуться в 1960-х - мама знакомого пешком назад в Ригу пришла. Но в Сибири они, к счастью выжили, а в Риге у них шансов не было.

Ранее Bb.lv публиковал мнение Рынски о том, как в Латвии изменилось празднование 9 мая.