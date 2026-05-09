Приближается 9 мая — дата, которая в современной Латвии после 2022 года стала не столько днем памяти, сколько днем общественного напряжения. Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска, живущая в Латвии, опубликовала в социальных сетях эмоциональный текст о том, как изменилось отношение к этому дню и почему, по ее мнению, память о войне оказалась втянутой в политическое противостояние.

По словам Рынски, за годы советской оккупации в Латвию приезжали самые разные люди — не только «сброд», как иногда эмоционально утверждают латвийские политики, но и квалифицированные специалисты, интеллигенция, семьи военных, чьи дети позже стали врачами и людьми с проевропейскими взглядами.

Однако, пишет она, вместе с этим в республику массово завозили и «малокультурный пролетариат» для работы на советских заводах. Именно эта среда, по мнению Рынски, сформировала ту часть русскоязычного сообщества, которую многие латыши сегодня ассоциируют с понятием «русский мир».

После 2022 года, считает Рынска, именно эта часть общества превратила День Победы из дня скорби и памяти в повод для демонстративного поведения и политических провокаций. Она вспоминает стихийные акции у демонтированного памятника, песни и демонстративные собрания, которые латышское общество восприняло не как память о погибших, а как попытку «позадирать» титульную нацию.

Автор отмечает, что власти Латвии попытались ограничить подобные проявления — пусть и «довольно неуклюже». В стране официально отмечают победу над нацизмом 8 мая, однако государство, по словам Рынски, подчеркивает, что уважает право людей скорбеть и 9 мая.

Сама журналистка рассказывает, что уже два года ездит на небольшое воинское кладбище, где вместе с другими людьми ухаживает за могилами и приносит цветы. По ее словам, на кладбище всегда чисто — за ним следят жители окрестных домов, в том числе латыши.

При этом на крупные мемориалы, например в Юрмале, она предпочитает не ходить. Причина — постоянные провокации: георгиевские ленты, попытки устроить массовые мероприятия и превратить день памяти в политическое высказывание.

Рынска отдельно пишет о запрете георгиевской ленты в Латвии. По ее мнению, исторический военный символ в последние годы оказался тесно связан с российской военной пропагандой и лозунгом «можем повторить», поэтому в латвийском обществе воспринимается как угроза.

Также в стране запрещены массовые акции и публичное исполнение военных песен. Автор признается, что раньше очень любила эти песни, однако после 2022 года стала воспринимать их иначе.

«Европейцам в них слышится угроза. И я что-то перестала их петь — такое чувство, будто они меня обманули», — пишет она.

По ее словам, сегодня 9 мая в Латвии существует «по формуле тихой роскоши»: «Цветы — можно, слёзы — желательно, песни — в узком кругу, пляски — только мысленно, Катюшу — шёпотом в воротник».

Главное, считает автор, — помнить о погибших достойно и не превращать этот день в демонстрацию «назло латышам».

В завершение Рынска пишет о своей мечте — когда-нибудь в «Прекрасной России Будущего» снова пройти в колонне «Бессмертного полка», который, по ее словам, изначально был придуман «очень приличным человеком» и лишь позже оказался присвоен государственной пропагандой.

«И еще в Прекрасной Антивоенной Мирной и цивилизованной России Будущего я с удовольствием спою “Катюшу” вместе со всеми», — заключает она.

