"Я, когда осенью была в России в учреждениях всяких, меня спрашивали работницы Госуслуг, еще каких то контор: вы откуда? При ответе: из Латвии, они в ужасе отшатывались и начинали меня жалеть, предлагать помощь, мол, бедные вы, вас же там ущемляют.

Любого представителя глубинного народа России спроси, что там в Латвии, каждый ответит: нацисты, живьем русских едят. Да что там глубинный народ, даже русскоязычные американцы и новая волна эмиграции, приезжающая в Латвию на лето, и та удивляется, почему латыши в магазинах не плюют в лицо на вопросы на русском. Надо же, спросил по русски, так мне ответили. И не нахамили даже.

Пропаганда совершенно извращает суть Латвии, извращает представление о типичных обычных латышах — а это обычно вежливые люди, которые не хотят конфликтов и междуусобиц, — а многие латвийские политики помогают формировать негативный образ Латвии и латышей своими заявлениями. Очень обидно, потому что Латвия совершенно не заслуживает такой имидж, и к реальности он отношения не имеет.