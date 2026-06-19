Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики рассказали, в какие два дня длинных выходных будет дождь 0 221

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
LETA
Изображение к статье: Девушки в венках лиго под зонтами

В длинные выходные, связанные с праздниками летнего солнцестояния, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и тёплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день прогнозируются дождевые и грозовые облака.

В субботу по всей стране будет солнечно, ветер слабый. Ночью температура воздуха опустится до +8...+14 градусов, а после полудня повысится до +24...+28 градусов. Местами на побережье будет на несколько градусов прохладнее.

В ночь на воскресенье, которая станет самой короткой ночью года, с запада страны начнёт увеличиваться облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом южном и юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже +15...+19 градусов, лишь местами в восточных районах похолодает до +13 градусов.

В воскресенье — самый длинный день года — во многих районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение дня местами возможны сильные ливни, локально град и порывистый ветер. Максимальная температура составит +23...+28 градусов, а на части побережья — около +20 градусов.

В понедельник вновь установится сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый западный и северный ветер. На рассвете температура понизится до +9...+15 градусов, днём воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Согласно последним прогнозам, во вторник, в Лиго, также ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. При слабом северном ветре температура будет примерно на два градуса ниже, чем в понедельник.

Янова ночь, вероятно, пройдёт без осадков по всей стране. Ветер останется слабым, а температура воздуха понизится до +8...+14 градусов. В Янов день вероятность дождей возрастёт, возможны грозовые ливни. Температура не поднимется выше +18...+23 градусов.

В конце июня синоптики прогнозируют умеренно тёплую погоду, в отдельные дни ожидаются дожди.

×
Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура #выходные
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сыр и пиво
Изображение к статье: Болото, солнечный день
Изображение к статье: Электропоезд
Изображение к статье: Праздник Лиго Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лайма Вайкуле объявила новый набор вокалистов - главный приз: выступление на сцене «Laima Rendezvous»
Культура &
Изображение к статье: купание красного коня
Наша Латвия
Изображение к статье: Популярного спортсмена заели угрызения совести. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Крокодил.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Каспар Пуданс
Наша Латвия
Изображение к статье: Музыкант и певица Линда Лин опубликовала свою первую книгу «Интроверсии»
Культура &
Изображение к статье: Лайма Вайкуле объявила новый набор вокалистов - главный приз: выступление на сцене «Laima Rendezvous»
Культура &
Изображение к статье: купание красного коня
Наша Латвия
Изображение к статье: Популярного спортсмена заели угрызения совести. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео