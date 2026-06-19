В длинные выходные, связанные с праздниками летнего солнцестояния, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и тёплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день прогнозируются дождевые и грозовые облака.

В субботу по всей стране будет солнечно, ветер слабый. Ночью температура воздуха опустится до +8...+14 градусов, а после полудня повысится до +24...+28 градусов. Местами на побережье будет на несколько градусов прохладнее.

В ночь на воскресенье, которая станет самой короткой ночью года, с запада страны начнёт увеличиваться облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом южном и юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже +15...+19 градусов, лишь местами в восточных районах похолодает до +13 градусов.

В воскресенье — самый длинный день года — во многих районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение дня местами возможны сильные ливни, локально град и порывистый ветер. Максимальная температура составит +23...+28 градусов, а на части побережья — около +20 градусов.

В понедельник вновь установится сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый западный и северный ветер. На рассвете температура понизится до +9...+15 градусов, днём воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Согласно последним прогнозам, во вторник, в Лиго, также ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. При слабом северном ветре температура будет примерно на два градуса ниже, чем в понедельник.

Янова ночь, вероятно, пройдёт без осадков по всей стране. Ветер останется слабым, а температура воздуха понизится до +8...+14 градусов. В Янов день вероятность дождей возрастёт, возможны грозовые ливни. Температура не поднимется выше +18...+23 градусов.

В конце июня синоптики прогнозируют умеренно тёплую погоду, в отдельные дни ожидаются дожди.