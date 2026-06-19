По делу миллиардера Вадима Мошковича, занимающего 51-е место в списке богатейших людей России от Forbes, были конфискованы активы на сумму 550 млрд рублей (6 557 391 500 евро), сообщило МВД РФ.

58-летний Мошкович, основатель одного из крупнейших в России агрохолдингов «Русагро» с марта прошлого года находится в СИЗО. Вместе с бизнесменом был задержан, а затем арестован экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов.

В начале мая Хамовнический суд Москвы принял решение о национализации компании, которая занимает 2 место по производству свинины, 3-е — по выпуска сахара и владеет более 800 тысяч га сельхозземель. Все арестованное по делу Мошковича имущество «обращено в доход государства», а расследование уголовного дело в отношении бизнесмена завершено, заявило в четверг МВД.

По данным «Коммерсанта», Мошковичу предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере; до 10 лет лишения свободы), статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство; до семи лет), пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств; до семи лет) и части 5 статьи 291 УК России (дача взятки; до 15 лет).

Конфискаций активов Мошковича стала крупнейшим случаем изъятия частной собственности за все время волны национализаций, которая сделала государственными активы на 6,5 триллиона рублей.

Она превзошла национализацию «крабовой империи» Олега Кана (стоимость $4,3 млрд), аэропорта «Домодедово» (320 млрд рублей), «Южуралзолота» миллиардера Констатина Струкова ($2 млрд); активов экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина (свыше 200 млрд рублей), макаронного холдинга «Макфа» (стоимость 100 млрд рублей), крупнейшего в стране производителя ПВХ «Саянскхимпласт» (92 млрд рублей) и крупнейшего автодилера «Рольф» (60 млрд).

Некоторые знакомые Мошковича просили вмешаться в его дело президента Владимира Путина, но тот отказался, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников агентства, некоторые миллиардеры, опасаясь претензий силовиков, пытаются откупиться. Так, Сулейман Керимов ($11,6 млрд по BBI), уже почти 18 лет занимающий пост сенатора, на закрытой встрече с Путиным в марте предложил «пожертвовать» в бюджет 100 млрд руб. ($1,4 млрд). Всего бюджет получил 220 млрд рублей «безвозмездных поступлений» после ежегодной встречи Путина с крупными бизнесом.

Вадим Николаевич Мошкович (род. 6 апреля 1967, Москва) — российский предприниматель, основатель холдинга «Русагро». В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд (57 место в рейтинге российских бизнесменов) (в 2023 году — $2,3 млрд)[2]. Его бизнес-интересы включали крупные инвестиции в сельское хозяйство и девелоперские проекты в нескольких регионах России. Филантропическая деятельность была сосредоточена на развитии высококачественного образования в России и создании возможностей развития для одарённых детей. С 2006 года по 2014 год являлся членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. С 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран в связи с вторжением России на Украину.