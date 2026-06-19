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Почему Ринкевич не стал подписывать Закон об иммиграции - три причины 0 94

Политика
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Это уже был шестой закон, который глава государства отправил на доработку в Сейм.

Итак, как сообщал bb.lv, сегодня Эдгар Ринкевич решил вернуть обратно в парламент принятый чуть более недели назад Закон об иммиграции. Могло создаться ощущение, что президент "подыграл" или даже "пошел на поводу" у партии "Прогрессивные", которая и обратилась к Ринкевичу с призывом не провозглашать закон. Но это не совсем так или даже совсем не так.

Приведем три основных причины, по которым Ринкевич не стал подписывать закон.

Первая причина - из-за близости летних каникул и выборов закон получился сырым и, мягко говоря, нелогичным. Да и потом нельзя назвать нормальной ситуацию, когда уже на этапе третьего (окончательного) чтения к законопроекту подается 158 поправок, в том числе и концептуальных! При этом депутаты забыли указать, что ВНЖ за инвестиции в фонд альтернативных вложений не смогут получить граждане РФ и РБ. В результате вчера депутаты внесли соответствующую поправку в закон, который еще не вступил в силу.

Причина вторая - депутаты "забыли" внести в закон требование для инвесторов, претендующих на ВНЖ, доказать легальность происхождения средств.

И, наконец, третья причина - непонятно, почему депутаты поддержали предложение в ту пору депутата, а теперь премьера Кулбергса выдавать ВНЖ за инвестиции в размере 150 тысяч плюс 10 тысяч в госбюджет, а предложение министра экономики Виктора Валайниса выдавать ВНЖ за покупку недвижимости за 250 тысяч евро и больше отклонили! Где логика?

На это, кстати, в обращении к президенту указали и представители отрасли недвижимости, о чем, кстати, хоть и "скромно" упомянул Ринкевич, мотивируя решение вернуть закон на доработку.

Нельзя исключить, что, несмотря на каникулы, еще в июле может пройти внеочередное заседание Сейма, на котором депутаты передадут возвращенный закон в комиссию Сейма.

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#выборы #инвестиции #депутаты #парламент #Эдгар Ринкевич #комиссия Сейма #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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