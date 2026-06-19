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«Пока с Кремлем не о чем говорить» Кулбергс уточнил позицию 0 123

Политика
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс

"Должны появиться четкие сигналы..."

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил в Брюсселе, что поддерживать дипломатические каналы с Россией бессмысленно, пока Москва не демонстрирует готовности к дипломатии, - сегодня сообщает Польское радио на русском.

«Должны появиться чёткие сигналы о том, что Россия к этому готова. Сегодня таких признаков нет», - подчеркнул глава латвийского правительства.

По его словам, сейчас даже нет предмета для серьёзного диалога с Кремлём. Также во время обсуждений на саммите Евросоюза поднимался вопрос торговых отношений с Россией. Кулбергс считает, что ни одна страна-член Евросоюза не должна сохранять торговые связи с Москвой, несмотря на экономические сложности и последствия войны.

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#санкции #торговля #Латвия #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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