Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил в Брюсселе, что поддерживать дипломатические каналы с Россией бессмысленно, пока Москва не демонстрирует готовности к дипломатии, - сегодня сообщает Польское радио на русском.

«Должны появиться чёткие сигналы о том, что Россия к этому готова. Сегодня таких признаков нет», - подчеркнул глава латвийского правительства.

По его словам, сейчас даже нет предмета для серьёзного диалога с Кремлём. Также во время обсуждений на саммите Евросоюза поднимался вопрос торговых отношений с Россией. Кулбергс считает, что ни одна страна-член Евросоюза не должна сохранять торговые связи с Москвой, несмотря на экономические сложности и последствия войны.