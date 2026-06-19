Латвия за 26 лет потеряла 537 тысяч жителей.

В Латвии продолжается спад населения. "Он является самым стремительным среди стран Балтии. Численность населения в в начале 2026 года:

В Литве 2,888 млн. (🔻 -0,1% к предыдущему году)

В Латвии 1,845 млн. (🔻 -0,8%)

В Эстонии 1,361 млн. (🔻 -0,7%)

В Латвии сокращение численности населения было продолжительным, с почти непрерывной тенденцией. С начала века спад на 23%. в Эстонии и в Литве этот спад не столь выражен, в этих странах численность населения в последние годы стабилизировалась", - констатирует, опираясь на последние статистические данные, эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.