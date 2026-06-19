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Сокращение населения в Латвии - самое стремительное! 0 75

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: График сокращения числа жителей в странах Балтии

График сокращения числа жителей в странах Балтии

Латвия за 26 лет потеряла 537 тысяч жителей.

В Латвии продолжается спад населения. "Он является самым стремительным среди стран Балтии. Численность населения в в начале 2026 года:

  • В Литве 2,888 млн. (🔻 -0,1% к предыдущему году)

  • В Латвии 1,845 млн. (🔻 -0,8%)

  • В Эстонии 1,361 млн. (🔻 -0,7%)

В Латвии сокращение численности населения было продолжительным, с почти непрерывной тенденцией. С начала века спад на 23%. в Эстонии и в Литве этот спад не столь выражен, в этих странах численность населения в последние годы стабилизировалась", - констатирует, опираясь на последние статистические данные, эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

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#Латвия #демография #тенденции #население #трудовая миграция #экономика #статистика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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