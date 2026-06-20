После очередной перевязки стало очевидно, что она пробудет в клинике еще долго.

Некоторое время назад знаменитая артистка получила травму и не может самостоятельно передвигаться. Она делится кадрами из больницы и рассказывает о своем состоянии. На этот раз певица сообщила тревожные новости.

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает находиться в больнице после экстренной операции на ноге. Артистка призналась, что восстановление идет тяжело, и врачи пока не могут назвать сроки выписки.

По словам Бузовой, после очередной перевязки стало очевидно, что она пробудет в клинике еще долго. Подробности своего состояния звезда решила не раскрывать, чтобы не тревожить поклонников и близких, но пообещала держать их в курсе .

«Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», — поделилась Ольга.

Артистка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой мастер делает ей маникюр во время лечения. Специалист приехала непосредственно в палату, где телеведущая продолжает находиться под наблюдением врачей.

Напомним, Бузова была госпитализирована после того, как поскользнулась в душе и сильно повредила колено. Врачи провели операцию, которая длилась несколько часов. Из-за травмы пришлось перенести запланированный концерт в Ростове-на-Дону. Певица признается, что ей сложно смириться с вынужденной паузой в работе, ведь летний график был расписан на год вперед.

Личная жизнь Ольги Бузовой долгие годы находится под пристальным вниманием общественности. Телеведущая и певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым (2012–2016). Ее последним публичным романом стали отношения с блогером Давидом Манукяном (2019–2021). В последние годы артистка предпочитает скрывать подробности своих романов.

Хронология главных отношений

Роман Третьяков (2004–2007): первые серьезные отношения, завязавшиеся на телепроекте «Дом-2». Пара считалась одной из самых ярких, но союз распался после ухода Третьякова с проекта.

Дмитрий Тарасов (2011–2016): самый громкий брак звезды. Развод пары сопровождался скандалами и широким обсуждением в прессе.

Давид Манукян (DAVA) (2019–2021): отношения начались летом 2019 года, пара даже устроила символическую свадьбу на Мальдивах, однако в начале 2021 года они расстались со скандалом.

Роман Литаров (2024 — н.в.): в светской хронике появлялись сообщения о новом возлюбленном теледивы, сотруднике администрации Краснодарского края. Сама Ольга старается тщательно оберегать эти отношения от публичности и не комментирует их, предпочитая держать личную жизнь в тайне.