20 июня 2026 года вспоминают святого Феодота Анкирийского. В народе этот день получил название Федот Урожайник, потому что в огороде начинали собирать первые плоды. А еще — Навозник — принято было чистить конюшни, коровники, овчарни, а также дворы.

О чем вспоминают в Церкви 20 июня 2026 года

Феодот жил во второй половине III века в Анкире и был современником самого ужасного борца с христианством в истории — императора Диоклетиана. Феодот держал гостиницу, но при этом был такой добрый и духовный человек, делал столько много хороших дел, что заслужил от Господа способность врачевать возложением рук. Также в период гонения он укрывал в своей гостинице собратьев-христиан, а еще приходил в тюрьмы и оказывал помощь узникам, тайно хоронил замученных палачами единоверцев.

В конце концов, его самого схватили, много и ужасно мучили и потом обезглавили. Феодот заранее предчувствовал свою мученическую смерть, а потому показал место, где просил похоронить себя. Позднее на этом месте была построена церковь.

Смысл праздника

В этот день вспоминают святого, который всю свою очень благополучную жизнь пожертвовал ради веры.

Что можно делать 20 июня 2026 года

— Прекрасный день для уборки — как в доме, так и во дворе.

— Обязательно в этот день надеть золотое украшение, а перед этим вещь кладут «погреться и зарядиться» на солнце.

— Отличный день для стирки.

Что нельзя делать 20 июня 2026 года

— Нельзя гулять рядом с водоемами и лучше сегодня не купаться.

— Плохо просить руки и сердца.

— Не начинайте новые дела.

— Отложите крупные покупки.