При острых состояниях, когда существует угроза здоровью или жизни, помощь можно будет получить в приёмном отделении больницы Валги (Эстония), предъявив Европейскую карту медицинского страхования (EHIC). При этом сооплата пациента будет рассчитываться по эстонским тарифам.

В Национальной службой здравоохранения (НСЗ) также советуют ходить за медицинской помощью к латвийским семейным врачам. Еще можно позвонить в республиканскую Службу неотложной медицинской помощи.

Что касается лечения в Эстонии. Помощь в больнице Валги оказывается и тем, у кого нет карты EHIC. Однако в таком случае за полученные услуги может потребоваться оплата. Если была оказана экстренная медицинская помощь, компенсацию расходов можно запросить в НСЗ в установленном законодательством порядке.

В больнице эстонской Валги предусмотрена обязательная доплата пациента независимо от наличия карты EHIC. Для взрослых она составляет 20 евро, для детей до 18 лет и пенсионеров — 5 евро.

Если специалисты больницы Валги решат, что пациенту требуется дополнительное обследование, лечение или специализированная помощь, которая недоступна в Валге, будет организована его (больного) репатриация на родину – в Видземскую больницу.

Отметим, что две недели назад Видземская больница объявила, что с 20 июня закроет пункт неотложной медицинской помощи в Валке на улице Руйенас, 3. Причиной назывались выход на пенсию главного дежурного врача, нехватка персонала и невозможность обеспечить дальнейшую работу пункта.