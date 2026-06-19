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Спецназ дважды за неделю усмирял беспорядки мигрантов – глава МВД Латвии 0 750

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: спецназ

Новый министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава доложил о двух бунтах беженцев в центре «Муциниеки».

«За последнюю неделю в центре размещения беженцев в Муцениеки дважды происходили беспорядки. Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликтов между проживающими пришлось привлекать специализированные подразделения Государственной полиции», – сообщил Янис Домбрава.

«Очевидно, что руководитство центра в Муцениеки не контролирует происходящее в учреждении. На следующей неделе будет начата проверка ответственности за систематические нарушения в работе центра», – пообещал министр.

Кроме того, Янис Домбрава сообщил, что началась работа по выдаче предписаний о выдворении мигрантов.

«Ожидаю, что уже на следующей неделе руководство Управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в возвращении нелегальных мигрантов, которые, вводя власти в заблуждение, получили статус соискателей убежища», – строго пообещал министр.

По данным МВД, в середине июня в Центре размещения просителей убежища в Муцениеки находилось 455 человек при рассчитанных 450 местах. Ещё 66 просителей убежища размещены в центре «Лиепна» в Алуксненском крае.

С начала года в Латвии зарегистрировано 490 ходатайств о предоставлении убежища. Больше всего заявителей прибыло из Сомали, Египта, Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

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#Латвия #МВД #беспорядки #выдворение #мигранты
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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