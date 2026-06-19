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Турки тоже нащупали слабое место Латвии 0 82

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница

В Аугшдаугавском крае пограничники задержали пятерых нарушителей, перевозивших нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной охране.

Вчера, проверяя полученную информацию, пограничники в Скрудалиенской волости остановили для проверки микроавтобус марки "Fiat", которым управлял гражданин Турции. Не французы, литовцы и украинцы, как обычно, а уже турок!

При проверке микроавтобуса в нем были обнаружены 12 человек без действующих проездных документов, виз и видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Также в результате оперативных мероприятий пограничники в Свентской волости остановили автомобиль марки "Audi", которым управлял гражданин Украины, а в салоне автомобиля были обнаружены восемь человек без действующих проездных документов, виз и видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Через некоторое время пограничники остановили и автомобиль марки "BMW", в котором находились двое граждан Латвии, ехавшие по дороге впереди вышеупомянутого автомобиля "Audi" и проверявшие, нет ли на дороге полиции.

В Таборской волости пограничники вчера остановили автомобиль "Volkswagen", которым управлял гражданин Литвы, а в салоне автомобиля были обнаружены семь человек без действующих проездных документов, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Против перевозчиков начаты уголовные процессы.

27 нелегальных мигрантов доставлены обратно на границу с Беларусью.

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#Литва #Украина #Турция #Латвия #миграция #автомобили #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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