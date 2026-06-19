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Одного уже задержали! Как проходит конкурс на должность директора Госканцелярии 0 71

Политика
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Госканцелярия
ФОТО: Valsts kanceleja

Открытый конкурс на должность директора Государственной канцелярии завершился без результата, сообщили в канцелярии.

Рассмотрев поданные претендентами документы и их соответствие выдвинутым требованиям, конкурсная комиссия решила не выдвигать ни одного из шести кандидатов во второй тур.

Конкурс на должность нового руководителя Госканцелярии был объявлен в связи с тем, что предыдущий директор Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала он был отстранен от должности, а позже стороны договорились, что Кронбергс покинет пост.

Тем временем в четверг в Сейме были приняты поправки к закону о государственной гражданской службе, которые позволят премьер-министру назначать главу Госканцелярии без конкурса.

Как заявил новый премьер-министр Андрис Кулбергс, такие изменения необходимы, поскольку существующее регулирование парализует работу госуправления. Он признал, что изменения вносятся в связи с вакансией руководителя Госканцелярии, так как нет времени ждать завершения конкурса и нет большого интереса к этой должности.

Объявленный 29 мая конкурс должен был проходить в три тура, но завершился уже после первого. Комиссию по оценке претендентов возглавлял госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов.

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#конкурс #кандидаты #задержание #госканцелярия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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