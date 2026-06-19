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Президент Польши лишил Зеленского высшей награды страны 0 573

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орден «Белого Орла»

Президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Зеленского орден «Белого Орла» – высшей награды страны. Это связано с тем, что Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА».

26 мая 2026 года Владимир Зеленский подписал указ о присвоении отдельному центру спецопераций ВСУ почетного наименования «Героев УПА». В Польше это вызвало волну жесткого осуждения из-за памяти о Волынской резне.

8 июня 2026 года состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, на котором рассматривалось предложение президента. После получения выводов капитула Навроцкий выдерживал паузу, давая Киеву неформальное время на «исправление ошибки» (переименование подразделения). Поскольку этого не произошло, процедура была доведена до конца.

«Решение прославлять УПА непостижимо»

Польский президент Кароль Навроцкий выступил с обращением, в котором объяснил, за что лишил Зеленского главного ордена Польши:

«Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия остается главной ответственной за жестокие преступления, совершенные против польских граждан во время Второй мировой войны. В 2016 году Сейм Республики Польша признал преступления, совершенные ОУН и УПА, геноцидом. Этим актом 11 июля было установлено как Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Это было подтверждено специальным актом в 2025 году.

Факт заключается в том, что по меньшей мере 100 000 польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Подкарпатье просто потому, что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств. Факт заключается в том, что среди жертв были жители деревень и городов, целые семьи, женщины, дети и старики. Это были не солдаты на поле боя. Это были беззащитные мирные жители. Их зверски и жестоко убили. Также следует отметить, что до сих пор жертвы не получили должного захоронения.

Таким образом, присвоение одному из украинских воинских подразделений названия, отсылающего к преступникам из УПА, имеет значение, выходящее далеко за рамки внутренних дел Украины…

Решение украинских властей прославлять УПА не только возмутительно, но и непостижимо и вызывает глубокое разочарование. Как главнокомандующий Вооруженными силами, я должен также напомнить вам, что польская армия обучила тысячи украинских солдат. Мы не можем игнорировать тот факт, что некоторые из них теперь будут служить под знаменем УПА. Это для нас неприемлемо…

Красно-черным флагам Бандеры не место в польском общественном пространстве. Давно пора это легитимизировать».

Орден Белого Орла — это высшая государственная награда Польши. Владимир Зеленский был удостоен этого знака отличия в апреле 2023 года от предыдущего президента Польши Анджея Дуды в знак признания заслуг в углублении отношений между странами и защите прав человека.

ДОПОЛНЕНО: Глава МИД Украины Сибига отказался от польского Командорского креста в ответ на лишение Зеленского Ордена Белого Орла.

Сибига заявил в "Фейсбуке", что вернёт Польше Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей", которым его наградили в 2022 году.

По его мнению, решение Польши лишить Зеленского ордена Белого орла является «стратегической ошибкой», от которой выиграет только Москва.

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#история #Польша #Украина #награды #ВСУ #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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