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Зеленский предъявил жесткий ультиматум Лукашенко! Война расширяет границы? 2 421

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даёт Александру Лукашенко неделю на демонтаж российских ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют удары дронов по украинским городам.

В противном случае, по словам Зеленского, Киев сделает это самостоятельно.

«Когда господин Лукашенко говорит, что он не хочет быть втянутым в войну, он должен быть честным, по крайней мере перед своим народом, потому что не он может быть втянут в войну — в нее может быть втянута вся его страна, втянута Россией. Они с первых дней этой войны убивали детей и взрослых — ракеты летели из Беларуси, из его страны. И тогда он тоже звонил и извинялся, и говорил, что я это не контролировал, Россия действовала на своей территории. И, безусловно, я в это не верю, но он об этом уже говорил», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в Киеве.

Украинский президент подчеркнул, что Россия продолжит подталкивать Лукашенко к войне, и тот «понимает, что Украина будет отвечать». Он также уточнил, что ретрансляторы, используемые российской армией, установлены на белорусской территории вдоль границы с Украиной.

«Он (Лукашенко. — прим.ред) может это убрать? Зачем слова о том, что он не хочет участвовать в войне? Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику», — заявил Зеленский, отметив, что Лукашенко хватит недели для выполнения этого требования.

«Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Почему я говорю „недели“? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители… Если он этого не сделает, сделаем мы», — сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский призвал Лукашенко остановить поставки нефтепродуктов из Беларуси для российской армии.

«Точно так же, как и его, например, нефтеперерабатывающая промышленность. Мы делаем все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и поставлять соответствующий дизель и нефть своей армии. Потому что все это тратится против нас. Он сегодня главный поставщик или один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах. И именно он это контролирует», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 16 июня Лукашенко принёс извинения Зеленскому за свои предыдущие резкие высказывания и заверил, что Беларусь не намерена вступать в войну. «Мы много раз говорили, что абсолютно неприемлемо, чтобы война между Украиной и Россией перекинулась на территорию Беларуси», — заявлял он, добавив, что Беларусь «очень уязвима в военном плане» и не желает воевать, передает The Moscow Times.

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#Украина #война #дипломатия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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