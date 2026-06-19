Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во Франции предложили проверять высокопоставленных чиновников на наркотики 1 28

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тест на наркотики.

ChatGPT

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню выступил с инициативой проводить выборочные и внезапные тесты на наркотики среди высокопоставленных государственных служащих. Предложение вызвало оживленную дискуссию и разделило общественное мнение.

Глава французского правительства намерен усилить борьбу с распространением наркотиков и считает, что государство должно подавать пример обществу. Согласно предложению, выборочные проверки могут коснуться руководителей высшего звена в министерствах и центральных органах власти, сообщает Entrevue.

Инициатива появилась на фоне растущей обеспокоенности масштабами потребления наркотиков во Франции. По оценкам специалистов, проблема давно вышла за рамки отдельных социальных групп и затрагивает представителей самых разных профессий и уровней дохода.

Некоторые политики предлагают пойти еще дальше. Так, мэр Гренобля, представитель партии «Зеленые» Эрик Пиоль считает, что тестирование следует распространить также на депутатов парламента, сенаторов и членов правительства.

По его мнению, проверки должны проводиться анонимно, чтобы избежать двойных стандартов и продемонстрировать серьезность намерений государства в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Особое внимание во Франции сегодня уделяется распространению кокаина. Эксперты отмечают, что этот наркотик уже давно перестал ассоциироваться исключительно с криминальной средой и все чаще встречается среди представителей обеспеченных слоев общества и различных профессиональных кругов.

Специалисты считают, что ситуация требует не только ужесточения контроля, но и новых профилактических мер. Исследованием проблемы занимается Французский центр мониторинга наркотиков и наркомании (OFDT), который собирает данные об употреблении как запрещенных веществ, так и легальных психоактивных препаратов.

Параллельно развиваются технологии анализа наркотических веществ. Так, специализированные лаборатории исследуют состав изъятых препаратов и выявляют опасные примеси, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

Медики предупреждают, что особенно опасными остаются синтетические каннабиноиды. После их употребления молодые люди регулярно попадают в больницы с тяжелыми побочными эффектами и осложнениями.

Предложение о тестировании высокопоставленных чиновников стало частью более широкой дискуссии о борьбе с наркотиками во Франции. Сторонники инициативы считают ее важным сигналом обществу, тогда как критики предупреждают о возможных вопросах к соблюдению прав и личной неприкосновенности. В любом случае обсуждение показывает, что проблема употребления наркотиков все чаще рассматривается не только как вопрос безопасности, но и как серьезный социальный вызов.

×
Читайте нас также:
#Франция #наркотики #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Переговоры между США и Ираном, которые должны были состояться сегодня в Швейцарии, отменены.
Изображение к статье: Министр обороны США Пит Хегсет.
Изображение к статье: Евросоюз сделал ряд важных заявлений по Украине: главные итоги саммита
Изображение к статье: Президент Латвии Ринкевич и президент Франции Макрон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Оборванный рельсовый путь
Бизнес
1
Изображение к статье: Чем северней, тем меньше поводов для конфликтов. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: График на мониторе компьютера
Бизнес
Изображение к статье: В Саудовской Аравии строят небоскреб высотой более километра: проект вышел на новый этап
В мире
Изображение к статье: Рынок
Наша Латвия
3
Изображение к статье: "Стал бы дипломатом или адвокатом". Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Оборванный рельсовый путь
Бизнес
1
Изображение к статье: Чем северней, тем меньше поводов для конфликтов. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: График на мониторе компьютера
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео