Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном на швейцарском курорте Бюргеншток "перенесены". Стороны не смогли согласовать условия встречи, хотя делегации были готовы к отъезду.

Переговоры между США и Ираном о всеобъемлющем мирном соглашении, запланированные на пятницу, 19 июня, в швейцарском Бюргенштоке близ Люцерна, не состоятся, сообщило министерство иностранных дел Швейцарии утром того же дня. На встрече стороны должны были обсудить условия постоянного прекращения огня.

В заявлении МИД, которое приводит агентство AFP, говорится, что переговоры "перенесены". При этом отмечается, что Швейцария "по-прежнему готова содействовать этим переговорам, соответствующая подготовительная работа продолжается".

Курорт готовился к переговорам

До позднего вечера 18 июня швейцарская сторона рассчитывала, что переговоры в Бюргенштоке начнутся хотя бы на техническом уровне. Там ожидались представители не только США и Ирана, но и стран-посредников - Катара и Пакистана. Гостиничный комплекс на горе у Фирвальдштетского озера принадлежит дочерней компании катарского государственного фонда.

Гостей, забронировавших номера в пяти- и четырехзвездочных отелях комплекса, попросили съехать. Их разместили в других гостиницах региона.

Заявление Белого дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне уже отменил свое участие во встрече под Люцерном. Планировалось, что он будет обсуждать с иранскими переговорщиками реализацию рамочного соглашения из 14 пунктов, сообщил представитель Белого дома вечером 18 июня.

Вэнс и американская делегация были готовы к вылету в Швейцарию, как только переговорные планы будут окончательно согласованы. Представитель администрации США, однако, отметил, что логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой.

Иранская сторона выдвинула условия

Правительство Ирана пока не отреагировало на отмену переговоров. Тегеран выразил готовность к техническим переговорам после того, как США и Иран продлили шаткое перемирие не менее чем на 60 дней в рамках рамочного соглашения.

Однако полуофициальное иранское агентство Tasnim еще 18 июня сообщило, что прежде, чем начнутся следующие раунды переговоров иранские переговорщики хотят увидеть признаки выполнения меморандума со стороны США. Агентство также отметило, что подтверждения отъезда иранской делегации в Женеву тоже нет.

15 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали рамочное соглашение, которое продлевает объявленное в апреле перемирие и предусматривает, в числе прочего, открытие заблокированного Ормузского пролива. Для последующих переговоров был установлен срок в 60 дней.