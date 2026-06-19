Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Переговоры США и Ирана в Швейцарии «перенесены» 1 64

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Курорт Бюргеншток

Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном на швейцарском курорте Бюргеншток "перенесены". Стороны не смогли согласовать условия встречи, хотя делегации были готовы к отъезду.

Переговоры между США и Ираном о всеобъемлющем мирном соглашении, запланированные на пятницу, 19 июня, в швейцарском Бюргенштоке близ Люцерна, не состоятся, сообщило министерство иностранных дел Швейцарии утром того же дня. На встрече стороны должны были обсудить условия постоянного прекращения огня.

В заявлении МИД, которое приводит агентство AFP, говорится, что переговоры "перенесены". При этом отмечается, что Швейцария "по-прежнему готова содействовать этим переговорам, соответствующая подготовительная работа продолжается".

Курорт готовился к переговорам

До позднего вечера 18 июня швейцарская сторона рассчитывала, что переговоры в Бюргенштоке начнутся хотя бы на техническом уровне. Там ожидались представители не только США и Ирана, но и стран-посредников - Катара и Пакистана. Гостиничный комплекс на горе у Фирвальдштетского озера принадлежит дочерней компании катарского государственного фонда.

Гостей, забронировавших номера в пяти- и четырехзвездочных отелях комплекса, попросили съехать. Их разместили в других гостиницах региона.

Заявление Белого дома

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне уже отменил свое участие во встрече под Люцерном. Планировалось, что он будет обсуждать с иранскими переговорщиками реализацию рамочного соглашения из 14 пунктов, сообщил представитель Белого дома вечером 18 июня.

Вэнс и американская делегация были готовы к вылету в Швейцарию, как только переговорные планы будут окончательно согласованы. Представитель администрации США, однако, отметил, что логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой.

Иранская сторона выдвинула условия

Правительство Ирана пока не отреагировало на отмену переговоров. Тегеран выразил готовность к техническим переговорам после того, как США и Иран продлили шаткое перемирие не менее чем на 60 дней в рамках рамочного соглашения.

Однако полуофициальное иранское агентство Tasnim еще 18 июня сообщило, что прежде, чем начнутся следующие раунды переговоров иранские переговорщики хотят увидеть признаки выполнения меморандума со стороны США. Агентство также отметило, что подтверждения отъезда иранской делегации в Женеву тоже нет.

15 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали рамочное соглашение, которое продлевает объявленное в апреле перемирие и предусматривает, в числе прочего, открытие заблокированного Ормузского пролива. Для последующих переговоров был установлен срок в 60 дней.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #переговоры #белый дом #Швейцария
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Латвии Ринкевич и президент Франции Макрон
Изображение к статье: Пенсионеры на качелях
Изображение к статье: В свое время сын активно помогал папе. Иконка видео
Изображение к статье: Павел Дуров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижская телебашня в тумане
ЧП и криминал
Изображение к статье: Максим Галкин отметил 50-летний юбилей и показал новые фото
Люблю!
Изображение к статье: Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради крепких костей. Крупное исследование поставило пользу добавок под сомнение
Техно
Изображение к статье: Новые фото Марии Машковой с дочерью вызвали бурную реакцию в Сети
Lifenews
Изображение к статье: Майкл Дуглас возвращается в кино
Культура &
Изображение к статье: порт Лиепаи
Бизнес
1
Изображение к статье: Рижская телебашня в тумане
ЧП и криминал
Изображение к статье: Максим Галкин отметил 50-летний юбилей и показал новые фото
Люблю!
Изображение к статье: Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради крепких костей. Крупное исследование поставило пользу добавок под сомнение
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео