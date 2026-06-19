Вип-ряды ахнули при виде сына поп -короля. Мартин возмужал и стал копией своего звездного отца. К слову, наследник артиста уже не первый раз участвует в модном дефиле.

Четыре года назад со своей сестрой Аллой-Викторией (сейчас дочери Киркорова 14 лет). Мартин ходил по подиуму на показе российского бренда KATEE’S KIDS.

Алла-Виктория хочет стать дизайнером интерьеров. А вот Мартин раньше грезил о карьере футболиста, а сейчас хочет стать бизнесменом, - говорит о любимых детях Филипп Киркоров.

Мои дети не хотят славы. Они у меня достаточно скромные ребята и стараются держаться в тени — никуда не ходят, боятся света камер. Не боятся даже, а избегают. Дети, как ни крути, хотят себе собственной судьбы. Слава Богу, что они выбирают себе другой путь в жизни. На сцену не рвутся, стихи не читают, в театр не идут, петь не хотят. А там уж как получится, - рассуждает Филипп Киркоров.

Напомним: ранее дети Филиппа Киркорова учились в Дубае, в Swiss International Scientific School, где изучали иностранные языки.

Обучение в этой швейцарской международной частной школе на двоих детей обходилось Филиппу в более солидную сумму, чем в России, поскольку в стоимость входит ещё и проживание учеников в пансионе.

В прошлом году дети поп-короля вернулись в Москву и теперь грызут гранит науки в одной из столичных элитных школ.