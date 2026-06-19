В ночь на пятницу в возрасте 85 лет скончался патрон Рундальского дворца и потомок исторических владельцев дворца, принц Курляндский Эрнст Иоганн Бирон. Об этом сообщается на сайте музея Рундальского дворца.

Эрнст Иоганн Бирон – полный тезка своего дальнего родственника Эрнста Иоганна Бирона, который в 18-м веке был фаворитом русской императрицы Анны Иоанновны, регентом Российской империи, герцогом Курляндии и Семигалии. После смерти своей высокопоставленной любовницы отправился в ссылку.

С 1987 года, когда Бирон впервые встретился с директором музея Рундальского дворца Имантом Ланцманисом, их связывала тесная дружба, основанная на общем интересе как к истории дворца, так и к его возрождению в наши дни.

В 1990 году Бирон вместе с супругой, принцессой Элизабет Бирон, впервые посетил Латвию по случаю выставки, посвященной 300-летию со дня рождения его предка — герцога Эрнста Иоганна Бирона. С тех пор супруги все чаще приезжали в Рундале, а со временем Эрнст Иоганн Бирон стал патроном музея.

Как отмечается в некрологе, Бирон с большим интересом следил за реставрацией дворца, оказывал финансовую поддержку различным проектам по восстановлению комплекса, передавал музею экспонаты, связанные с историей рода Биронов, а также финансировал приобретение произведений искусства.

В знак признания его заслуг в восстановлении Рундальского дворца в 2005 году Эрнсту Иоганну Бирону была присуждена степень Великого командора ордена Креста Признания.

«Принц Курляндский Эрнст Иоганн Бирон, участвуя в торжественных мероприятиях музея, каждый раз восхищался работой сотрудников по восстановлению и содержанию дворцового комплекса. В свою очередь, коллектив музея черпал вдохновение в поддержке и дружбе потомка рода Биронов», — говорится в сообщении музея.

В музее подчеркнули, что вклад Эрнста Иоганна Бирона в сохранение и восстановление культурного наследия Латвии надолго останется в памяти.