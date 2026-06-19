По словам предпринимателя, праздновать свой день рождения ему не хочется, поскольку, как он считает, у нынешнего поколения остается все меньше времени на защиту цифровых свобод.

"То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля", – заявил Дуров. Он выразил мнение, что в ряде стран вводятся меры, которые ограничивают конфиденциальность пользователей и свободу в интернете. В качестве примеров он привел цифровые удостоверения личности, онлайн-проверку возраста и инициативы по мониторингу личных сообщений.

"Темный, антиутопический мир стремительно приближается – пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у которого были свободы и которое позволило их отнять", – написал основатель Telegram. Дуров также заявил, что современному обществу навязывается отказ от таких ценностей, как право на частную жизнь, свобода слова, суверенитет и свободный рынок.

"Так что нет, я не буду сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", – подчеркнул предприниматель.

Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях и среди пользователей мессенджера.