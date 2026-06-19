Бывший министр финансов Франции заявил, что Евросоюзу нужен новый импульс: шесть ключевых стран должны объединиться для решения важнейших задач перед лицом внешних угроз.

«Работа в формате коалиции из шести ключевых европейских стран, а не всех 27, является лучшим способом укрепить Европу», заявил бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью Euronews на полях саммита G7 в Эвиане (Франция).

Его заявление прозвучало на фоне поисков Евросоюзом способов упростить механизм принятия решений и стать более гибким в ключевых сферах — от обороны до внешней политики.

«Единственный вывод, который все европейские лидеры должны сделать из последних месяцев, а я бы сказал — из последних двух лет, заключается в том, что если они хотят оставаться значимыми и сильными, им нужно быть едиными. И для этого необязательно объединять все 27 государств-членов», сказал он в интервью Euronews.

«Им нужно придать новый импульс европейскому проекту, выстраивая европейский [проект] вокруг шести ключевых стран», отметил Ле Мэр, став самым долго работающим министром экономики и финансов Франции со времён Второй мировой войны и, напротив, министром вооружённых сил с самым коротким сроком пребывания в должности.

Ле Мэр назвал Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Нидерланды — шесть крупнейших экономик ЕС — теми государствами, которые должны объединиться, чтобы обсуждать ключевые проблемы, стоящие перед блоком, от конфликта вокруг Ирана и поддержки Украины до производства чипов на европейской территории и развития ядерной энергетики.

«Шесть стран вместо 27 — это лучший способ укрепить Европу, противостоять угрозам со стороны множества мировых империй и добиваться конкретных результатов», заявил он.

Ле Мэр указал на давление со стороны администрации США на ЕС, включая тарифы и угрозы в отношении регуляторных стандартов, ставшие ответом на антимонопольные штрафы Брюсселя и цифровое регулирование, нацеленное на американских технологических гигантов, таких как Google и Amazon.

«Мы больше не можем мириться с шантажом [...]. Когда президент Трамп и администрация США говорят: „Вы должны отменить налогообложение Google, Amazon, Facebook и Microsoft, иначе я введу против вас новые пошлины“, это на 100 % неприемлемо между союзниками», сказал он.

«Если мы хотим противостоять такого рода угрозам, такому шантажу [...], шесть сильнейших государств-членов ЕС должны выступать единым фронтом [...]. Если мы разделены, выдержать это давление невозможно», заявил он.

«Если вы выступаете единым фронтом и объясняете, что США будет трудно получить доступ на европейский рынок, если они не будут уважать Европу как партнёра, это лучший способ добиться конкретных результатов».

Слишком много разговоров, слишком мало решений

Подчас застопоренный требованием единогласия, Евросоюз, по словам Ле Мэра, вынужден привлекать все 27 стран для выработки консенсуса по вопросам принятия решений, что оборачивается «долгими разговорами и очень малым количеством решений», тогда как сейчас нужны «жёсткие решения и меньше разговоров».

Он описал структуру, при которой шесть ключевых стран движутся вперёд по различным направлениям, «а остальные 21 государство-член, если захотят, присоединятся», добавив: «прежде всего нужно двигаться вперёд».

Идея такой коалиции не нова. Фактически она уже существует в том или ином виде.

В начале этого года министры финансов Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши и Испании создали новую коалицию, получившую название «E6», чтобы добиваться «решительных действий и быстрых подвижек» в четырёх стратегических направлениях: оборона, цепочки поставок, «Союз сбережений и инвестиций» и укрепление международной роли евро.

«Мы задаём импульс, а другие страны приглашаются присоединиться к нам», — заявил тогда министр финансов Германии Ларс Клинкбайль. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала эту концепцию «Европы двух скоростей» как способ укрепить европейскую экономику.

В мае страны E6 подписали совместное письмо с призывом ускорить создание Союза рынков капитала (CMU), пытаясь сдвинуть с мёртвой точки соглашение в условиях политического застоя в Брюсселе.

Цель CMU — создание единого интегрированного рынка капитала для всех 27 государств-членов, который будет обслуживать потребности компаний, инвесторов и потребителей.