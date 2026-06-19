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Евросоюз сделал ряд важных заявлений по Украине: главные итоги саммита 1 421

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евросоюз сделал ряд важных заявлений по Украине: главные итоги саммита

Лидеры стран Европейского союза по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе подтвердили дальнейшую поддержку Украины, выступили за усиление санкционного давления на Россию и призвали ускорить поставки вооружений Киеву.

В итоговых выводах саммита главы государств и правительств ЕС вновь заявили о неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Согласно официальному итоговому документу саммита, Европейский союз подтвердил готовность продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь совместно с международными партнерами.

Одним из важных решений стало приветствие открытия первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в Евросоюз. При этом в Брюсселе подчеркнули, что дальнейшее продвижение будет происходить на основе принципа заслуг и выполнения необходимых реформ.

Лидеры ЕС также подтвердили свою позицию о том, что любые мирные переговоры по Украине невозможны без участия Киева, а международно признанные границы не могут изменяться силой.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности. Евросовет призвал ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов, ракет и беспилотников, а также расширить производство вооружений в странах ЕС.

В документе также говорится о готовности Евросоюза участвовать в обеспечении будущих гарантий безопасности для Украины и поддерживать международные усилия по достижению справедливого и устойчивого мира.

Кроме того, участники саммита подтвердили необходимость дальнейшего восстановления украинской энергетической инфраструктуры перед предстоящим зимним сезоном и подготовки к международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 25–26 июня в польском Гданьске.

Что касается финансовой поддержки, ЕС напомнил о ранее утвержденном кредите Украине в размере 90 млрд евро. Решение о его выделении было окончательно согласовано в апреле нынешнего года. Средства рассчитаны на покрытие значительной части бюджетных потребностей Украины в 2026–2027 годах. Первый транш ожидается до конца июня.

В вопросе санкционной политики лидеры Евросоюза подтвердили намерение продолжать давление на Москву. В Брюсселе призвали ускорить работу над 21-м пакетом санкций, который, согласно предложениям Еврокомиссии, может затронуть российские банки, энергетический сектор, криптовалютные операции и инфраструктуру, связанную с экспортом российских энергоресурсов.

Участники саммита также осудили военную поддержку России со стороны Северной Кореи, Ирана и Беларуси и призвали прекратить любую помощь Москве в ведении войны против Украины.

Отдельным пунктом в итоговом заявлении содержится требование вернуть украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий.

Подводя итоги встречи, лидеры ЕС заявили, что на фоне продолжающейся войны против Украины Европа должна существенно укрепить собственную обороноспособность к 2030 году и повысить готовность к возможным угрозам безопасности.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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