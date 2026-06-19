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Названы лучшие страны для жизни на пенсии в 2026 году 1 273

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсионеры на качелях

Международная страховая компания Expatriate Group представила рейтинг лучших стран мира для жизни на пенсии в 2026 году. Исследование оценивало 20 государств по пяти ключевым критериям: качество здравоохранения, доступность визовых программ, требования к медицинскому страхованию, стоимость жизни и уровень интеграции иностранных жителей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Первое место в рейтинге заняли Филиппины. Эксперты отметили доступную программу получения пенсионной визы, невысокие расходы на проживание и благоприятные условия для адаптации иностранцев. Для получения специальной пенсионной визы требуется депозит около 11 тысяч фунтов стерлингов.

На втором месте оказался Таиланд, который получил одну из самых высоких оценок за качество медицинского обслуживания. Особой популярностью среди иностранцев пользуются Бангкок, Чиангмай и Пхукет благодаря развитой сети частных клиник международного уровня.

Третью позицию заняла Колумбия. Аналитики отмечают низкую стоимость жизни и сравнительно простую процедуру получения пенсионной визы. По оценкам экспертов, супружеская пара может комфортно проживать в Медельине, располагая бюджетом от 1 до 1,5 тысячи фунтов в месяц.

Самой привлекательной европейской страной для пенсионеров стала Португалия, занявшая четвертое место. Высокие позиции ей обеспечили развитая система здравоохранения, благоприятный климат и программа визы для лиц с пассивным доходом.

Пятое место разделили Шри-Ланка и Южно-Африканская Республика. Обе страны привлекают пенсионеров сравнительно низкими расходами на жизнь и благоприятными условиями для длительного проживания.

В десятку лучших также вошли Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Испания, Индонезия, Панама и Катар.

Авторы исследования отмечают, что все больше людей рассматривают возможность выхода на пенсию за рубежом, уделяя особое внимание доступности медицинской помощи, уровню безопасности и стоимости повседневной жизни. При этом традиционные направления, такие как Испания и Франция, постепенно уступают позиции более доступным странам Азии и Латинской Америки.

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#медицина #эмиграция #рейтинг #страны
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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