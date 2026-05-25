В понедельник на большей части Латвии ожидается порывистый западный и северо-западный ветер. Особенно сильным он будет во второй половине дня в восточных районах страны.

В понедельник погода в Латвии останется относительно тёплой, однако день будет довольно ветреным — особенно в Видземе, Земгале и Латгале.

По прогнозам синоптиков, западный и северо-западный ветер местами усилится до 13–17 метров в секунду. Наиболее сильные порывы ожидаются во второй половине дня и вечером в восточной части страны.

Небо будет переменно облачным. В отдельных районах восточной Латвии возможны кратковременные дожди, а поздно вечером с северо-запада страну начнёт накрывать более широкая зона осадков.

Температура воздуха днём составит от +17 до +22 градусов. На побережье традиционно будет прохладнее — местами не выше +15 градусов.

В Риге осадков днём не ожидается, временами будет выглядывать солнце. Ветер в столице также усилится: порывы северо-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха в Риге поднимется примерно до +20 градусов, хотя у моря будет ощутимо свежее.

Такая погода может ощущаться менее комфортной для прогулок у воды и на открытых пространствах, особенно вечером, когда ветер станет заметно сильнее.

При порывах выше 15 метров в секунду синоптики обычно советуют быть осторожнее вблизи деревьев, строительных объектов и временных конструкций.

Погодные условия в регионе сейчас определяет северо-восточная окраина антициклона.