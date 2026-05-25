В своих выступлениях восходящая политическая звезда – Андрис Кулбергс («Объединенный список»), постоянно акцентировал необходимость полного разрыва экономических связей с Россией, а особенно, прекращения хождения по морям судов «теневого флота» на Балтике.

Между тем, на днях опубликован отчет национального Совета по координации санкций. Господину Кулбергсу явно понравится, и, возможно, главную застрельщицу на посту он оставит…

Правила установления санкций

По линии санкций против РФ и РБ осуществляется взаимодействие МИД, Службы финансовой разведки, Таможенного управления Службы государственных доходов, Банка Латвии «и других компетентных институтов» (всего – 28!), указано в отчете, опубликованном на портале правовых актов (tap.gov.lv).

Кабинет Министров принял документ N 547 «Правила об установлении национальных санкций против субъектов, связанных с военной агрессией Российской Федерации против Украины».

«К завершению близится рассмотрение поправок к Уголовному закону и закону о санкциях, призванных уточнить состав и наказание санкционного преступления. Важной новостью является введение административной ответственности за оборот попавших под санкции товаров стоимостью до 10 000 евро без отнесения их к товарам стратегического назначения».

Латвийское лидерство

«Особое внимание было уделено и ограничению «теневого флота» России, – отмечается в документе. – В ходе дискуссий пояснялось, что до сих пор основной фокус был на принадлежащих ранее «Совкомфлоту» судах, у которых менялись страны регистрации и структуры владения.

Служба финансовой разведки сообщила, что суда идентифицируются по различным критериям, и, что количество поданных со стороны Латвии предложений о включении новых судов в санкционные списки непропорционально высокое по сравнению с другими странами-участницами.

При этом Служба финансовой разведки сообщила о закупке специального инструмента анализа данных пароходства, который в будущем позволит углубленно анализировать работу судов на море».

Министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство») убеждена, что «санкции являются важным инструментом поддержки Украины, поскольку они снижают доходы России, ограничивают ее военные способности и затрудняют доступ к технологиям и товарам, необходимым для продолжения войны».

Москва слезам не верит

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнула необходимость продолжения коммуникации с латвийскими предпринимателями, «напомнив, что сотрудничество с Россией недолгосрочно и не ожидается, что в ближайшие годы в России сложится предсказуемая и безопасная предпринимательская среда».

«При этом отмечалось, что Латвия должна поддерживать предпринимателей, которые хотят расширить деятельность на других рынках, особенно в азиатском регионе».

Между тем, Евросоюз в целом пока что отстает от Латвии – ведь полная энергетическая независимость от России, включая поставки нефти и сжиженного природного газа – обещает наступить в Старом Свете лишь в 2027 году.