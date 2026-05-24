Ведущий исследователь института философии и социологии ЛУ Мартиньш Капранс в дискуссии на ТВ-24 обратил внимание на одну особенность латвийской политики: несмотря на очень большое социальное расслоение в Латвии, то есть на пропасть между богатыми и бедными, социал-демократические идеи вовсе не доминируют в обществе. И у власти в Латвии на протяжении всех трех десятилетий главным образом находились правые, которые успешно разыгрывали национальную карту.

"Почему так происходит? Почему в политике не доминирует тема социального неравенства? Я задал этот вопрос ветерану латвийской политики Юрису Добелису. И он дал очень простой, но очень точный ответ - вопросы, связанные с национальным самосознанием, легче преподнести! Тему социального неравенства и борьбы с ним очень сложно "продать", - сказал М. Капранс. К тому же тема преодоления социального неравенства затрагивает очень опасную тему перераспределения налогов - то бишь больше взимать у богатых, чтобы можно было помочь бедным.