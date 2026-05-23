Эвика Силиня на этой неделе уже посылала "сигнал" своему вероятному приемнику на посту премьера Андрису Кулбергсу о готовности занять какой-нибудь министерский пост в его правительстве. Мол, только позови и я приду... Но приглашения не последовало. И вот отставной премьер сегодня уже открытым текстом заявила о своем желании занять в новом правительстве пост министра обороны. Примечательно, что эту должность министра обороны Силиня занимает и сейчас, что называется, по совмещению с премьерством.

Политолог Филипп Раевский в социальной сети X уже поспешил положительно оценить такое желание Силини и дальше руководить оборонным ведомством:

"Это будет совершенно нормально. Эвика Силиня уже сегодня исполняет обязанности министра обороны. Ей не нужно будет время для разгона, она является и кандидатом в премьеры".

Стоит только заметить, что "Новое Единство" официально "не успело" выдвинуть Силиню кандидатом в премьеры, а теперь руководство партии "Единство" подыскивает ей замену. По этой причине "Единство" даже и "не заикнулось" в разговоре с Кулбергсом о возможности назначения Силини на пост министра обороны. К тому же у созданной правящей коалиции уже есть два кандидата на эту должность - Инара Мурниеце (Нацобъединение) и Раймондс Бергманис (Объединенный список). Уже завтра вечером или в понедельник утром станет известно, кому из этих двух кандидатов доверят нынче ну очень важную должность! Ну а у Силини почти нет шансов "попасть" в правительство Кулбергса.