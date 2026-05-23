Премьер-министр Латвии Эвика Силиня
Эвика Силиня "просится" на должность министра обороны. Но ее особо не поддерживает даже собственная партия.
Эвика Силиня на этой неделе уже посылала "сигнал" своему вероятному приемнику на посту премьера Андрису Кулбергсу о готовности занять какой-нибудь министерский пост в его правительстве. Мол, только позови и я приду... Но приглашения не последовало. И вот отставной премьер сегодня уже открытым текстом заявила о своем желании занять в новом правительстве пост министра обороны. Примечательно, что эту должность министра обороны Силиня занимает и сейчас, что называется, по совмещению с премьерством.
Политолог Филипп Раевский в социальной сети X уже поспешил положительно оценить такое желание Силини и дальше руководить оборонным ведомством:
"Это будет совершенно нормально. Эвика Силиня уже сегодня исполняет обязанности министра обороны. Ей не нужно будет время для разгона, она является и кандидатом в премьеры".
Стоит только заметить, что "Новое Единство" официально "не успело" выдвинуть Силиню кандидатом в премьеры, а теперь руководство партии "Единство" подыскивает ей замену. По этой причине "Единство" даже и "не заикнулось" в разговоре с Кулбергсом о возможности назначения Силини на пост министра обороны. К тому же у созданной правящей коалиции уже есть два кандидата на эту должность - Инара Мурниеце (Нацобъединение) и Раймондс Бергманис (Объединенный список). Уже завтра вечером или в понедельник утром станет известно, кому из этих двух кандидатов доверят нынче ну очень важную должность! Ну а у Силини почти нет шансов "попасть" в правительство Кулбергса.
