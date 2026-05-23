Серия воздушных тревог в Литве и инцидент со сбитым дроном в Эстонии стали крупнейшей проверкой систем гражданской обороны в Балтии за последнее время. События показали, что жители получают предупреждения вовремя, однако убежища, связь и информирование по-прежнему вызывают вопросы.

На этой неделе страны Балтии столкнулись с серией тревожных инцидентов, связанных с угрозами в воздушном пространстве. В Литве жителям Вильнюса пришлось спускаться в убежища, а Эстония впервые сбила залетевший дрон с помощью истребителя миссии воздушного патрулирования НАТО, сообщают Новости ТВ3.

В Литве тревога началась утром в среду. Жители нескольких регионов получили предупреждения о возможной угрозе с воздуха, а примерно через полчаса сообщения пришли и жителям Вильнюса. Сначала был объявлен желтый уровень опасности, затем — красный, который означает необходимость укрыться в убежищах.

Реакция жителей оказалась разной. Где-то меры принимались быстро: водитель городского автобуса отвез пассажиров на подземную парковку, а охрана торговых центров требовала прекратить покупки и пройти в безопасные зоны.

Но часть людей продолжала вести себя так, словно ничего не происходит. Один из жителей, например, отказался уходить без заказанной пиццы.

Дополнительные проблемы возникли и с цифровой инфраструктурой. Из-за большого числа пользователей перестало нормально работать приложение спасательной службы «LT72», через которое жители пытались узнать подробности происходящего.

В школах занятия пришлось прервать. При этом, как рассказал руководитель одной из гимназий Римантас Ремейка, дети воспринимали ситуацию скорее спокойно, чем панически.

«Большинство детей находится в подвале, но там плохая вентиляция и очень примитивные условия», — отметил он.

Выяснилось, что школьное убежище не способно вместить всех учеников одновременно, поэтому часть детей размещали в других помещениях.

Хотя сама угроза продолжалась всего несколько часов, ситуация выявила серьезные пробелы в системе гражданской обороны. Некоторые жители столкнулись с закрытыми дверями убежищ и не смогли попасть внутрь. После этого премьер-министр Литвы потребовала от самоуправлений обеспечить круглосуточный доступ к убежищам.

Тем временем в Эстонии произошёл другой показательный инцидент. На юге страны был сбит залетевший дрон — впервые с участием истребителя миссии НАТО.

Местные жители рассказывали, что сначала услышали сильный взрыв, а затем увидели пролетающие истребители.

Старейшина волости Петсемаа Таави Аас заявил, что жители получили тревожные сообщения вовремя — сначала через систему оповещения, а затем через местные каналы информирования.

«Вначале было большое возмущение тем, что их не сбивают, а теперь нужно переживать из-за того, что их сбили? Нет, наоборот. Все сделано правильно», — сказал он.

В Эстонии в целом положительно оценили скорость рассылки предупреждений. Однако одной из главных проблем назвали нехватку ясной информации о том, насколько реальна угроза и насколько близко находится опасный объект. Из-за этого оказалась перегружена кризисная телефонная линия.

Последние события стали для стран Балтии своеобразной проверкой готовности к кризисным ситуациям — и показали, что системы оповещения работают быстрее, чем инфраструктура убежищ и информирование людей.