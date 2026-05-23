«Латвийские гослеса» выставили на аукционы саженцы, ели и инвентарь на десятки тысяч евро 0 51

Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ряды декоративных елей и саженцев в лесном питомнике

Иллюстрация: BB.lv/AI.

АО «Латвийские государственные леса» объявило сразу три электронных аукциона, на которых продаются декоративные хвойные деревья, саженцы и крупные партии инвентаря для питомников.

Самым крупным по объёму стал аукцион пластиковых горшков. На продажу выставлены 218 256 контейнеров различного размера и объёма с начальной ценой 37 000 евро.

Среди них — популярные квадратные горшки P9 и P11 для выращивания саженцев, а также контейнеры серии C.

Отдельно LVM выставила на продажу 4508 хвойных декоративных саженцев, которые находятся в еловой плантации Менска в Смилтенском крае. Начальная цена этого лота составляет 28 700 евро.

В ассортименте — голубые ели, обычные ели и пихты Фрейзера, которые часто используют как декоративные деревья для частных участков, парков и озеленения.

Кроме того, компания продаёт ещё 19 440 саженцев лиственных и хвойных деревьев в горшках из питомников Калснавы, Стренчи, Смилтене и Валмиеры. Стартовая цена этого аукциона — 28 800 евро.

В LVM поясняют, что такие аукционы являются частью политики более эффективного управления ресурсами и позволяют хозяйственно использовать излишки материалов и инвентаря.

Для лесных хозяйств, питомников и компаний по озеленению это возможность приобрести крупные партии саженцев и оборудования через открытый конкурентный процесс.

Все торги проходят в электронной форме по принципу повышения ставок. В компании подчёркивают, что такая система обеспечивает прозрачность и равные условия для участников.

Подать заявки можно до 28 мая, а завершатся аукционы 8 июня в 13:00.

LVM остаётся одной из крупнейших государственных компаний Латвии. По предварительным данным, в 2025 году оборот предприятия превысил 604 миллиона евро, а прибыль выросла более чем на треть — до 204 миллионов евро.

Компания управляет государственными лесными территориями Латвии, а её владельцем через Министерство земледелия является государство.

#Латвия #аукцион
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
