Власти Сербии в субботу утром остановили железнодорожное сообщение по всей стране перед масштабным студенческим протестом в Белграде. Оппозиция и наблюдатели связывают такие меры с попыткой ограничить участие людей в акции.

Сообщение о временной приостановке перевозок появилось в 4:15 на сайте железнодорожного оператора Srbija Voz. Причины решения официально названы не были.

Это уже не первый подобный случай. Ранее железнодорожное сообщение в стране также останавливали перед массовыми протестами, проходившими в столице.

Нынешняя волна протестов началась после трагедии в городе Нови-Сад, где в ноябре 2024 года обрушился навес на железнодорожном вокзале. Тогда погибли 16 человек.

После катастрофы студенты сербских вузов стали одной из главных движущих сил протестного движения. Участники акций обвиняют власти в коррупции, халатности и требуют отставки президента Александр Вучич.

В последние месяцы протесты в Сербии стали одними из крупнейших за долгое время. На улицы Белграда уже выходили десятки тысяч человек.

По данным организаторов, в субботу вечером на площади Славия в центре Белграда ожидается сопоставимое число участников.

Власти, в свою очередь, ужесточили реакцию на протестное движение. Сообщается о задержаниях активистов и организаторов акций.

Ранее официальные структуры объясняли остановку поездов «анонимными сообщениями о бомбах». Однако многие наблюдатели считали, что таким образом власти пытаются помешать жителям других регионов приехать на протесты в столицу.

Для Сербии происходящее становится всё более серьёзным политическим испытанием. Протесты продолжаются уже много месяцев и постепенно выходят далеко за рамки реакции только на трагедию в Нови-Саде.

Сейчас ситуация в стране остаётся напряжённой, а внимание к протестам в Белграде сохраняется и за пределами Сербии.