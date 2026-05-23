Министр иностранных дел Эстонии заявил, что Европа не должна бояться падения режима Путина

Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на GLOBSEC
ФОТО: пресс-фото

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге, что Европа должна усиливать давление на Россию и не бояться возможного конца режима Владимира Путина.

Выступая на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна продолжать поддержку Украины и усиливать санкционное давление на Россию.

По словам министра, Украина сейчас играет ключевую роль в обеспечении безопасности всего европейского континента.

«Сегодня Украина является крупнейшей военной силой в Европе, и её потенциал имеет решающее значение для европейской безопасности», — подчеркнул Цахкна.

Эстонский министр также выступил за сохранение долгосрочных санкций против России, отметив, что они серьёзно влияют на возможности российской военной машины.

По его словам, финансирование российской армии во многом зависит от доходов от экспорта энергоносителей, поэтому экономическое давление остаётся одним из важнейших инструментов Запада.

«Мы не должны бояться конца режима Путина», — заявил Цахкна.

Он провёл историческую параллель с распадом Советского Союза, напомнив, что страны Балтии десятилетиями находились под советской оккупацией.

«Эстония более 50 лет жила под советской оккупацией, потому что мир боялся распада Советского Союза. Однако его конец ознаменовал расцвет демократии в Европе», — отметил министр.

Высказывания Цахкны прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о том, насколько жёстко следует продолжать давление на Россию и как долго поддерживать Украину в войне.

Комментируя возможные мирные переговоры, глава эстонского МИД заявил, что президент России Владимир Путин пока не готов к содержательному диалогу.

При этом он отметил, что позиция Москвы постепенно меняется.

«Мы видим, что тон России изменился и Россия страдает», — сказал Цахкна.

Для стран Балтии тема долгосрочной безопасности остаётся особенно чувствительной из-за географической близости к России и исторического опыта советского периода.

Конференция GLOBSEC считается одной из крупнейших международных площадок в Центральной Европе, где обсуждаются вопросы безопасности, обороны и геополитики.

#история #Украина #санкции #безопасность #Россия #демократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
