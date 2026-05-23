Нападающий сборной Латвии Сандис Вилманис после победы над США на чемпионате мира особо отметил игру вратаря Кристерса Гудлевскиса. По словам хоккеиста, именно голкипер стал одной из главных причин успеха латвийской команды.

После важной победы сборной Латвии над США со счётом 4:2 одним из самых эмоциональных игроков команды стал нападающий Сандис Вилманис, который в концовке матча дважды поразил пустые ворота соперника.

Однако главным героем встречи форвард назвал не себя, а вратаря Кристерса Гудлевскиса.

«Слава Богу, что он наш вратарь, а не чей-то ещё», — сказал Вилманис после матча, комментируя игру голкипера.

По словам хоккеиста, команда прежде всего рада самой победе, а заброшенные шайбы стали результатом общей работы всей пятёрки.

«Главное, что мы победили. Эти голы сами пришли. Выиграли шайбу в зоне, спасибо парням», — отметил нападающий.

Особенно напряжённой получилась концовка встречи, когда американцы дважды снимали вратаря, пытаясь спасти матч. Именно тогда Вилманис дважды отправил шайбу в пустые ворота.

Во втором эпизоде хоккеист даже не сразу понял, что ворота соперника пусты.

«Я даже не знал, что у них пустые ворота. Когда увидел, что они пустые, сразу бросил», — рассказал он.

Для сборной Латвии эта победа стала одной из самых важных на нынешнем чемпионате мира. После тяжёлого поражения от Финляндии команда сумела обыграть одного из фаворитов группы и сохранить реальные шансы на выход в четвертьфинал.

Особую роль в матче действительно сыграл Гудлевскис, несколько раз выручавший команду в сложных ситуациях, в том числе во время игры в меньшинстве.

Несмотря на эмоциональную победу, в сборной уже переключаются на следующие встречи. Вилманис подчеркнул, что расслабляться команда не собирается.

«Нет несерьёзных соперников и нет лёгких матчей. Каждый борется до конца», — заявил форвард.

Следующий матч Латвия проведёт уже в воскресенье против Великобритании, а затем сыграет с Венгрией.

Сейчас у латвийской сборной шесть очков после пяти матчей, и борьба за место в плей-офф остаётся полностью открытой.