Сборная Латвии по хоккею сегодня проведёт один из самых важных матчей группового этапа чемпионата мира. Игра против США может серьёзно повлиять на шансы команды выйти в четвертьфинал.

Сборная Латвии встретится с командой США в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Встреча пройдёт в Цюрихе на арене Swiss Life и начнётся в 13:20 по латвийскому времени.

Для латвийской команды этот матч становится особенно важным после тяжёлого поражения от Финляндии со счётом 1:7. Сейчас у Латвии три очка после четырёх игр, и борьба за место в первой четвёрке группы остаётся крайне плотной.

Американцы также проводят турнир нестабильно. Сборная США проиграла Швейцарии и Финляндии, но сумела обыграть Великобританию и Германию. У команды пять очков, поэтому очная встреча с Латвией может заметно изменить положение обеих сборных в таблице.

На данный момент лидируют Швейцария и Финляндия — у обеих команд по 15 очков. Австрия неожиданно закрепилась в зоне плей-офф с девятью очками. США идут следом, а Латвия пока находится за пределами первой четвёрки.

Для болельщиков это означает, что даже один удачный матч способен резко изменить ситуацию в группе. До конца предварительного этапа остаётся всё меньше времени, и цена каждой игры только растёт.

Латвийская сборная приехала на турнир заметно обновлённым составом. В команде сразу семь дебютантов, включая 17-летнего нападающего Оливера Мурниекса — самого молодого игрока в истории сборной Латвии на чемпионатах мира.

При этом национальная команда лишилась сразу нескольких важных хоккеистов. Турнир пропускают Артур Шилов, Родриго Аболс, Кристиан Рубинс и ещё ряд игроков, выступающих в НХЛ и AHL. Не играет и один из лидеров последних лет Эдуард Тралмакс, чей клуб продолжает сезон в Северной Америке.

США, в свою очередь, привезли молодой состав с несколькими действующими чемпионами мира. Часть игроков уже выигрывала золото прошлого чемпионата.

Важно и то, что после матча с США латвийцев ждут встречи с Великобританией и Венгрией — командами, которых считают прямыми конкурентами в борьбе за место в четвертьфинале. Именно поэтому сегодняшняя игра может стать переломной для всего турнира.

Чемпионат мира завершится 31 мая. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.