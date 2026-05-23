Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия сыграет с США в решающем матче ЧМ по хоккею — поражение может осложнить путь в плей-офф 1 430

Спорт
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вратарь соборной Латвии Элвис Мерзликин

Вратарь соборной Латвии Элвис Мерзликин.

ФОТО: LETA

Сборная Латвии по хоккею сегодня проведёт один из самых важных матчей группового этапа чемпионата мира. Игра против США может серьёзно повлиять на шансы команды выйти в четвертьфинал.

Сборная Латвии встретится с командой США в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Встреча пройдёт в Цюрихе на арене Swiss Life и начнётся в 13:20 по латвийскому времени.

Для латвийской команды этот матч становится особенно важным после тяжёлого поражения от Финляндии со счётом 1:7. Сейчас у Латвии три очка после четырёх игр, и борьба за место в первой четвёрке группы остаётся крайне плотной.

Американцы также проводят турнир нестабильно. Сборная США проиграла Швейцарии и Финляндии, но сумела обыграть Великобританию и Германию. У команды пять очков, поэтому очная встреча с Латвией может заметно изменить положение обеих сборных в таблице.

На данный момент лидируют Швейцария и Финляндия — у обеих команд по 15 очков. Австрия неожиданно закрепилась в зоне плей-офф с девятью очками. США идут следом, а Латвия пока находится за пределами первой четвёрки.

Для болельщиков это означает, что даже один удачный матч способен резко изменить ситуацию в группе. До конца предварительного этапа остаётся всё меньше времени, и цена каждой игры только растёт.

Латвийская сборная приехала на турнир заметно обновлённым составом. В команде сразу семь дебютантов, включая 17-летнего нападающего Оливера Мурниекса — самого молодого игрока в истории сборной Латвии на чемпионатах мира.

При этом национальная команда лишилась сразу нескольких важных хоккеистов. Турнир пропускают Артур Шилов, Родриго Аболс, Кристиан Рубинс и ещё ряд игроков, выступающих в НХЛ и AHL. Не играет и один из лидеров последних лет Эдуард Тралмакс, чей клуб продолжает сезон в Северной Америке.

США, в свою очередь, привезли молодой состав с несколькими действующими чемпионами мира. Часть игроков уже выигрывала золото прошлого чемпионата.

Важно и то, что после матча с США латвийцев ждут встречи с Великобританией и Венгрией — командами, которых считают прямыми конкурентами в борьбе за место в четвертьфинале. Именно поэтому сегодняшняя игра может стать переломной для всего турнира.

Чемпионат мира завершится 31 мая. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

×
Читайте нас также:
#США #хоккей #борьба #Латвия #спорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею играет с Австрией
Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожар в Резекне
ЧП и криминал
Изображение к статье: 7 ключевых факторов для выбора спортивной секции для ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Гороскоп.
Люблю!
Изображение к статье: Полицейские патрулируют озеро
Наша Латвия
Изображение к статье: Сгоревший Maserati
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филипп Бунцис
Спорт
3
Изображение к статье: Пожар в Резекне
ЧП и криминал
Изображение к статье: 7 ключевых факторов для выбора спортивной секции для ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Гороскоп.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео