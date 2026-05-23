«Понимаем, что стоит на кону»: латвийские хоккеисты готовятся к ключевому матчу с США

Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Сборная Латвии по хоккею считает матч против США ключевым на нынешнем чемпионате мира. Игроки признают: именно эта встреча может серьёзно повлиять на шансы команды выйти в четвертьфинал.

Нападающий сборной Латвии Филипп Бунцис перед матчем чемпионата мира против США заявил, что команда понимает значение предстоящей игры и готовится к одному из самых сложных испытаний турнира.

Матч пройдёт в субботу в Цюрихе на арене Swiss Life. Начало встречи — в 13:20 по латвийскому времени.

«Мы прекрасно понимаем, что поставлено на карту», — сказал Бунцис в разговоре с LETA. По его словам, почти весь состав США состоит из игроков НХЛ, поэтому латвийскую сборную ждёт очень быстрый и техничный хоккей.

При этом форвард отметил, что и американцы начали турнир не без проблем. Сборная США уже проиграла Швейцарии и Финляндии, а Германию сумела обыграть только по буллитам.

По мнению Бунциса, лучшие матчи Латвия на этом чемпионате провела против Швейцарии и Германии.

«Мы знаем, что можем сделать, если придерживаемся нашего плана, командной игры, самоотдачи, боевого духа и характера», — подчеркнул нападающий.

После разгромного поражения от Финляндии со счётом 1:7 предстоящая встреча приобретает для Латвии особое значение. Команда остаётся в борьбе за место в четвертьфинале, однако времени на ошибки становится всё меньше.

Для болельщиков это фактически один из первых матчей плей-офф по уровню напряжения. Итог встречи может серьёзно изменить положение Латвии в группе.

Бунцис также признал, что лёгкой игры команда не ждёт. «Все ребята полны решимости сделать всё возможное», — сказал хоккеист, добавив, что сборной придётся показать свой лучший хоккей, чтобы рассчитывать на победу.

Сейчас у Латвии одна победа в основное время на турнире — над Германией. Также команда уступила Швейцарии, Австрии и Финляндии. США, в свою очередь, победили Великобританию и Германию, но проиграли Швейцарии и Финляндии.

После матча с американцами латвийская сборная продолжит турнир играми против Великобритании и Венгрии.

89-й чемпионат мира по хоккею проходит в Швейцарии и завершится 31 мая.

#США #хоккей #борьба #спорт #чемпионат мира
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
