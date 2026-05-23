Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дания разгромила Словению и наконец одержала первую победу на чемпионате мира 0 30

Спорт
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сувениры Чемпионата мира по хоккею 2026
ФОТО: LETA

Сборная Дании по хоккею одержала первую победу на нынешнем чемпионате мира, уверенно обыграв Словению со счётом 4:0. Успех позволил датчанам сохранить шансы на борьбу в группе B.

Сборная Дании в субботу во Фрибурге уверенно обыграла Словению со счётом 4:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Несмотря на итоговый разгром, первый период прошёл без заброшенных шайб. Более того, словенцы могли открыть счёт уже на 15-й минуте, однако после видеопросмотра гол Марцела Махковеца отменили — судьи установили, что шайба была забита ногой.

Датчане заметно больше атаковали и по ходу первого периода перебросали соперника 10:3, но долгое время не могли реализовать преимущество.

Во втором периоде давление всё же принесло результат. Сначала Йоахим Блихфельдт реализовал большинство мощным броском в верхний угол ворот, а незадолго до перерыва Патрик Рассел удвоил преимущество после подправления шайбы перед воротами.

В заключительном периоде датчане окончательно сняли вопросы о победителе. На 59-й минуте Рассел оформил дубль после выхода «три в одного», а за несколько секунд до сирены Миккель Огор поразил пустые ворота.

Одним из героев встречи стал вратарь сборной Дании Мадс Сёгорд, который отразил все 13 бросков словенцев и оформил «сухой» матч.

Для Дании эта победа стала особенно важной после неудачного старта турнира. Команда наконец набрала первые очки и сохранила математические шансы улучшить положение в группе.

Словения, напротив, после шести матчей остаётся в числе аутсайдеров турнира и продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

В группе B лидирует Канада с 14 очками. Далее идут Словакия, Чехия и Швеция. У Дании теперь три очка после пяти матчей — столько же, сколько и у Словении, но словенцы провели уже шесть встреч.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Цюрихе и Фрибурге и завершится 31 мая.

×
Читайте нас также:
#хоккей #спорт #Дания #чемпионат мира #Канада
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Принц Гарри реагирует на победу любимой команды
Иконка видео
Изображение к статье: Латвийские хоккеисты
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею играет с Австрией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кристерс Гудлевскис
Спорт
Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе
В мире
Изображение к статье: Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" (2000)
Культура &
Изображение к статье: Украинские беспилотники атаковали химический завод «Метафракс»
В мире
1
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Цифровая проверка в киберпространстве
Техно
Изображение к статье: Кристерс Гудлевскис
Спорт
Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе
В мире
Изображение к статье: Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" (2000)
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео