Сборная Дании по хоккею одержала первую победу на нынешнем чемпионате мира, уверенно обыграв Словению со счётом 4:0. Успех позволил датчанам сохранить шансы на борьбу в группе B.

Несмотря на итоговый разгром, первый период прошёл без заброшенных шайб. Более того, словенцы могли открыть счёт уже на 15-й минуте, однако после видеопросмотра гол Марцела Махковеца отменили — судьи установили, что шайба была забита ногой.

Датчане заметно больше атаковали и по ходу первого периода перебросали соперника 10:3, но долгое время не могли реализовать преимущество.

Во втором периоде давление всё же принесло результат. Сначала Йоахим Блихфельдт реализовал большинство мощным броском в верхний угол ворот, а незадолго до перерыва Патрик Рассел удвоил преимущество после подправления шайбы перед воротами.

В заключительном периоде датчане окончательно сняли вопросы о победителе. На 59-й минуте Рассел оформил дубль после выхода «три в одного», а за несколько секунд до сирены Миккель Огор поразил пустые ворота.

Одним из героев встречи стал вратарь сборной Дании Мадс Сёгорд, который отразил все 13 бросков словенцев и оформил «сухой» матч.

Для Дании эта победа стала особенно важной после неудачного старта турнира. Команда наконец набрала первые очки и сохранила математические шансы улучшить положение в группе.

Словения, напротив, после шести матчей остаётся в числе аутсайдеров турнира и продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

В группе B лидирует Канада с 14 очками. Далее идут Словакия, Чехия и Швеция. У Дании теперь три очка после пяти матчей — столько же, сколько и у Словении, но словенцы провели уже шесть встреч.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Цюрихе и Фрибурге и завершится 31 мая.