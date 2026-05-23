Актер Рассел Кроу вновь исполнит роль героя, противостоящего Римской империи. Спустя четверть века после выхода «Гладиатора» артист присоединился к исторической драме «Последний друид», съемки которой стартуют 8 июня 2026 года в Барселоне и на Канарских островах.

По сюжету новой картины герой Кроу — не легендарный военачальник, а пожилой кельтский старейшина, живущий в удаленном поселении друидов в горах Каледонии. Мирная жизнь заканчивается после того, как римский император узнает о существовании крепости. Чтобы спасти свою семью и народ от уничтожения, персонажу приходится вновь взять в руки оружие.

Режиссером проекта станет Уильям Юбэнк, ранее работавший над фантастическими триллерами и хоррорами. Для постановщика «Последний друид» станет одним из самых масштабных исторических проектов в карьере.

Известно, что компания AGC Studios уже представила фильм на нескольких международных кинорынках и заключила соглашение с Amazon по дистрибуции на ряде территорий. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Кроме того, в 2027 году Рассел Кроу появится в новой версии культового фантастического фильма Горец, где исполнит роль наставника главного героя.

По мнению редакции, «Последний друид» может стать для Рассела Кроу возвращением к масштабным историческим ролям, которые когда-то сделали его одной из главных звезд мирового кино.