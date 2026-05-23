Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина заявила об ударе по одному из ключевых химических заводов России 1 490

В мире
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинские беспилотники атаковали химический завод «Метафракс»
ФОТО: twitter

Украинские беспилотники атаковали химический завод «Метафракс» в Пермском крае России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие связано с российской военной промышленностью и после удара остановило работу.

В субботу украинские дроны нанесли удар по химическому заводу «Метафракс» в городе Губаха Пермского края, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, предприятие играет важную роль в российской химической промышленности и связано с обеспечением военного производства.

«”Метафракс” является важной частью российской химической промышленности. Продукция предприятия снабжает десятки других российских военных производств», — написал Зеленский в Telegram.

Он заявил, что завод поставляет продукцию для производства самолётов, беспилотников, ракетных двигателей и взрывчатых веществ.

«Сейчас производственный процесс на предприятии остановлен», — добавил президент Украины, поблагодарив Службу безопасности Украины за проведённую операцию.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку беспилотников на одно из промышленных предприятий региона, однако название объекта официально не называл.

По его словам, пострадавших нет.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что целью стал именно «Метафракс» — один из крупнейших химических комплексов региона, где производят аммиак, карбамид и меламин.

Согласно опубликованным данным, предприятие способно выпускать почти 900 тонн аммиака и более 1600 тонн карбамида в сутки.

На фоне атаки в интернете начали распространяться видео со столбом дыма. Telegram-канал «Воттак» сообщил, что дым могли заметить в районе аэропорта «Большое Савино» в Перми.

Также сообщается, что в воздух были подняты истребители, в школах проводилась эвакуация, а старт полумарафона в Перми пришлось задержать — участники ожидали начала мероприятия на подземной парковке.

В последние месяцы Украина всё чаще наносит удары беспилотниками по промышленным и инфраструктурным объектам в глубине российской территории. Особенно часто целями становятся нефтебазы, химические предприятия и объекты, связанные с военной логистикой.

Для российских регионов это означает рост мер безопасности даже далеко от линии фронта — в том числе ограничения работы аэропортов, эвакуации и перебои в работе предприятий.

Информация о масштабах повреждений на заводе пока уточняется.

×
Читайте нас также:
#Украина #безопасность #беспилотники #экономика #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Флаг Венгрии и здание Международного уголовного суда в Гааге
Изображение к статье: Флаги Ирана и США
Изображение к статье: Удар по Новороссийску
Изображение к статье: Коллаж: Пентагон, флаги США и стран Балтии, военная техника НАТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кристерс Гудлевскис
Спорт
Изображение к статье: Сувениры Чемпионата мира по хоккею 2026
Спорт
Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе
В мире
Изображение к статье: Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" (2000)
Культура &
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Цифровая проверка в киберпространстве
Техно
Изображение к статье: Кристерс Гудлевскис
Спорт
Изображение к статье: Сувениры Чемпионата мира по хоккею 2026
Спорт
Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео