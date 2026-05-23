Украинские беспилотники атаковали химический завод «Метафракс» в Пермском крае России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие связано с российской военной промышленностью и после удара остановило работу.

В субботу украинские дроны нанесли удар по химическому заводу «Метафракс» в городе Губаха Пермского края, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, предприятие играет важную роль в российской химической промышленности и связано с обеспечением военного производства.

«”Метафракс” является важной частью российской химической промышленности. Продукция предприятия снабжает десятки других российских военных производств», — написал Зеленский в Telegram.

Он заявил, что завод поставляет продукцию для производства самолётов, беспилотников, ракетных двигателей и взрывчатых веществ.

«Сейчас производственный процесс на предприятии остановлен», — добавил президент Украины, поблагодарив Службу безопасности Украины за проведённую операцию.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку беспилотников на одно из промышленных предприятий региона, однако название объекта официально не называл.

По его словам, пострадавших нет.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что целью стал именно «Метафракс» — один из крупнейших химических комплексов региона, где производят аммиак, карбамид и меламин.

Согласно опубликованным данным, предприятие способно выпускать почти 900 тонн аммиака и более 1600 тонн карбамида в сутки.

На фоне атаки в интернете начали распространяться видео со столбом дыма. Telegram-канал «Воттак» сообщил, что дым могли заметить в районе аэропорта «Большое Савино» в Перми.

Также сообщается, что в воздух были подняты истребители, в школах проводилась эвакуация, а старт полумарафона в Перми пришлось задержать — участники ожидали начала мероприятия на подземной парковке.

В последние месяцы Украина всё чаще наносит удары беспилотниками по промышленным и инфраструктурным объектам в глубине российской территории. Особенно часто целями становятся нефтебазы, химические предприятия и объекты, связанные с военной логистикой.

Для российских регионов это означает рост мер безопасности даже далеко от линии фронта — в том числе ограничения работы аэропортов, эвакуации и перебои в работе предприятий.

Информация о масштабах повреждений на заводе пока уточняется.